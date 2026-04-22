En la localidad de Bigand (departamento Caseros) se inició la reactivación de 20 viviendas que formaban parte de un plan habitacional paralizado.
En el sur santafesino
Reactivan en Bigand la finalización de 20 viviendas
El funcionario precisó que, del total de viviendas abandonadas, ya se logró finalizar o reactivar 463 en distintos puntos del territorio santafesino
Las viviendas se ubican sobre calle José Hernández, entre Saavedra y Laprida, y corresponden a un prototipo lineal de dos dormitorios, con cocina-comedor, baño, lavadero y las instalaciones básicas de servicios.
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Las unidades se ubican sobre calle José Hernández, entre Saavedra y Laprida, y responden a un prototipo lineal de dos dormitorios. Cada vivienda contará con cocina-comedor, baño, lavadero y las instalaciones básicas de servicios.
Las obras estarán a cargo de la empresa Zanini SRL y se ejecutan con una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos.
Las viviendas se ubican sobre calle José Hernández, entre Saavedra y Laprida, y corresponden a un prototipo lineal de dos dormitorios, con cocina-comedor, baño, lavadero y las instalaciones básicas de servicios.
Estas viviendas integran un conjunto mayor de 888 unidades que habían quedado inconclusas en distintas localidades de la provincia. De ese total, 463 ya fueron finalizadas o se encuentran en ejecución.
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