En la ciudad de San Justo avanzan los trabajos para finalizar 9 viviendas que forman parte de un complejo de 21 unidades, cuya construcción se encontraba paralizada desde 2019.
Avanzan los trabajos para finalizar 9 unidades habitacionales en San Justo
La obra había sido iniciada en 2019 y luego interrumpida durante tres años. Actualmente, se ejecutan tareas como la colocación de techos y revoques exteriores, en el marco de un plan de obra en desarrollo.
Las viviendas están ubicadas sobre calle 22 Bis, entre Esteban Colombo y Sylvestre Begnis, y corresponden a un prototipo dúplex. En planta baja cuentan con estar-comedor, cocina, baño, lavadero y espacio para cochera, mientras que en planta alta disponen de dos dormitorios.
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La obra había sido iniciada en 2019 y luego interrumpida durante tres años. Actualmente, se ejecutan tareas como la colocación de techos y revoques exteriores, en el marco de un plan de obra en desarrollo.
Las unidades pertenecen al programa nacional Planes 3000 y su finalización se realiza con una inversión superior a los 410 millones de pesos.
En total, este proyecto forma parte de un conjunto mayor de 888 viviendas que quedaron inconclusas en distintas localidades de la provincia. De ese total, 463 unidades ya fueron finalizadas o se encuentran en ejecución en ciudades como El Trébol, Cañada de Gómez, Gálvez, Rafaela, Vera, Firmat, Casilda y Bigand.