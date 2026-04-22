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Emergencia en el norte santafesino: exitoso rescate sanitario en zona rural de Villa Minetti

En medio de la emergencia hídrica que afecta al norte santafesino, un operativo conjunto encabezado por el Comité Operativo de Emergencias permitió rescatar y trasladar a un hombre aislado en una zona rural de Villa Minetti, mientras se despliega un amplio abordaje sanitario y preventivo en los sectores más afectados por los anegamientos.