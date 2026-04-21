Monitoreo permanente

Cuenca del Salado: en alguna zonas ya llovió lo que en un año

La Provincia sigue en tiempo real el comportamiento del río y las precipitaciones en la región. 35 estaciones telemáticas reportan cada hora y permiten anticipar escenarios en toda la cuenca. “Se trata de una situación controlada. No estamos ante una crecida extraordinaria”, afirman desde el Ministerio de Obras Públicas.