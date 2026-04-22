La Provincia avanzó con la licitación para finalizar 30 viviendas en la localidad de Acebal (departamento Rosario), obras que se encontraban paralizadas desde 2023.
Licitan la finalización de 30 viviendas en Acebal
Las unidades forman parte de un conjunto de 888 viviendas que habían quedado sin terminar o sin iniciar. Actualmente, más de 400 de esas viviendas están finalizadas, en ejecución o próximas a completarse.
Las unidades forman parte de un conjunto de 888 viviendas que habían quedado sin terminar o sin iniciar. Actualmente, más de 400 de esas viviendas están finalizadas, en ejecución o próximas a completarse.
Las casas a intervenir se ubican en el predio delimitado por las calles Sarmiento y Saavedra. Corresponden a un prototipo de dos dormitorios e incluyen unidades adaptadas para personas con discapacidad. Cada vivienda contará con cocina-comedor, baño, lavadero y las instalaciones completas de servicios de luz, gas y agua.
Para su finalización se prevé una inversión superior a los 1.100 millones de pesos.
En cuanto al proceso licitatorio, se presentaron cinco empresas, de las cuales una fue desestimada por no cumplir con los requisitos formales. Las ofertas válidas fueron de Cooperativa Trabajo y Unión y Progreso LTDA ($1.164.827.046,46), AL Servicios SRL ($955.598.000), Construcciones Tres SRL ($1.166.502.512,21) e ICA SRL ($1.157.475.789,64).
Obras
Desde el Ministerio de Obras Públicas precisaron que más de 400 de esas 888 viviendas ya están terminadas, en ejecución o próximas a finalizar, como parte de una estrategia integral para revertir el abandono de proyectos habitacionales en toda la provincia.
En esa línea, la directora provincial de Intervención del Hábitat, Melina Giorgi, afirmó que la obra en Acebal “representa una respuesta concreta a la demanda habitacional de la región” y remarcó el trabajo conjunto con la Secretaría de Hábitat y Vivienda.