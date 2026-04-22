Con el objetivo de garantizar la seguridad de peatones y conductores, el Municipio de Sastre, cabecera del departamento San Martín, decidió endurecer las sanciones para quienes infrinjan las leyes de tránsito. La decisión se enmarca en una corriente regional donde gobiernos locales comenzaron a tomar las mismas medidas.
Con el foco en la seguridad vial, Sastre endurece sanciones por infracciones viales
El Concejo de la cabecera del departamento San Martín aprobó el pedido del Ejecutivo Municipal para actualizar el régimen de penalidades y un incremento en los controles. Las multas económicas llegan a los 4 millones de pesos y la inhabilitación para condicir de un año.
El proyecto del Ejecutivo había sido girado al Concejo y el Legislativo le terminó dando el ok de manera unánime. "Es importante cuando ambos cuerpos nos ponemos de acuerdo en este tipo de situaciones. Son cosas positivas para la comunidad que aportan y hacen un lugar más seguro", le dijo a este medio el edil del PJ, Sergio Balbi, tras la aprobación de la iniciativa.
Luego de la aprobación del pedido Municipal, la ciudad de Sastre comienza a endurecer las sanciones para los infractores de tránsito.
Las nuevas disposiciones no sólo implican un aumento en el valor de las multas — atadas al precio del combustible — sino también una mayor rigurosidad en la retención preventiva de vehículos que no cumplan con los requisitos legales mínimos para circular y la inhabilitación para manejar.
Herramientas
"Las herramientas existentes para el problema actual no alcanzan. Nosotros, como Concejo, pedimos la opinión del Juez de Faltas de Sastre, nos explicó los motivos y su implementación", sostuvo el integrante del cuerpo legislativo.
Como medida inicial se estableció que quien transgreda las normativas legales de manera reincidente no podrá abocarse al pago voluntario de la multa que implica la reducción del 50% del monto total. "Antes, al existir esa posibilidad, había facilidades para los infractores. Ahora ya no", precisó Balbi.
A su vez, para la restitución del vehículo retenido, el propietario deberá presentar toda la documentación legal del mismo. Transcurrido un plazo de 180 días, el Municipio dispondrá del vehículo retenido
Asimismo, los conductores que se nieguen a realizarse un test de alcoholemia o lo efectúen de manera incorrecta serán sancionados con multa de 400 a 2000 UF e inhabilitación accesoria para conducir de 15 días a 1 año. En tanto, quienes conduzcan sin tener cumplida la edad reglamentaria para hacerlo, será sancionado con multa de 300 a 1000 UF.
"Veíamos que existían multas muy bajas. Ahora, al estar la Unidad Fija (UF) atada al combustible, el incremento es alto. Somos hijos del rigor y cuando nos tocan el bolsillo comenzamos a tener recaudos", indicó.
Sanciones
Por otro lado, las personas que circulen sin haber sido habilitadas, serán sancionadas con multas de 300 a 1000 U.F, mientras que para los que tengan suspendida su habilitación la sanción irá de 400 a 1000 U.F. Por su parte, los conductores con licencia vencida recibirán una pena económica de 100 a 300 U.F., y quienes no tengan cobertura de seguro obligatorio vigente será de 300 a 1000 U.F.
La normativa indica, también, que los motociclistas que no utilicen el casco reglamentario o lo hagan de manera incorrecta serán castigados con 100 o 300 U.F. "Son cosas para hacer una ciudad más segura que respete los derechos de todos", deslizó Balbi.
Incluso, las sanciones se amplían para el sector rural. Así, por arrear animales o transitar por caminos y calles de tierra con tractores, máquinas agrícolas o cualquier otro vehículo que dañe o deteriore los corredores los días de lluvia y hasta transcurridos cuarenta y ocho (48) horas de finalizadas las mismas - salvo en caso de fuerza mayor - la multa será de entre 50 y 200 U.F.