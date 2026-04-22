Departamento San Martín

Con el foco en la seguridad vial, Sastre endurece sanciones por infracciones viales

El Concejo de la cabecera del departamento San Martín aprobó el pedido del Ejecutivo Municipal para actualizar el régimen de penalidades y un incremento en los controles. Las multas económicas llegan a los 4 millones de pesos y la inhabilitación para condicir de un año.