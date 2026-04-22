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Este 25 de abril

Esperanza: la Escuela Granja celebra su 60° aniversario

La comunidad académica de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la UNL comienza a rememorar y celebrar seis décadas dedicadas a la formación de técnicos agropecuarios, y comprometidas con el desarrollo productivo de la región.

Con motivo de festejar su sexagésimo aniversario, la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la Universidad Nacional de la UNL inaugura su agenda de actividades conmemorativas.Con motivo de festejar su sexagésimo aniversario, la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la Universidad Nacional de la UNL inaugura su agenda de actividades conmemorativas.
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Desde sus inicios, un 25 de abril de 1966, la Escuela Granja ha sido consecuente con su objetivo de brindar formación teórica y técnica para las tareas rurales y agropecuarias.

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Manteniendo la esencia de su misión educativa, abogando por la inclusión, la formación en valores y la excelencia académica, ha logrado consolidarse como un referente de la educación agrotécnica preuniversitaria en el centro-norte provincial.

Al cumplir 60 años, la institución comienza a celebrar el camino recorrido y sus logros, renovando el compromiso con los ideales que le dieron origen.

Los festejos consistirán en un acto central conmemorativo y un posterior almuerzo criollo destinado a toda la comunidad educativa: autoridades, graduados, docentes, no docentes, jubilados, alumnos, familias y amigos de la casa.

El senador santafesino explicó que la reserva, con su diversidad ambiental y su importancia educativa, merece ser parte de las acciones de conservación.En abril, la Escuela Granja celebra su 60° aniversario

El acto tendrá lugar el domingo 26 de abril a las 11:00, en las instalaciones de la escuela. Luego de la actividad protocolar, a partir de las 12:30, se compartirá el almuerzo conmemorativo.

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El evento tendrá un menú de asado, postre y bebidas, con servicio de vajilla incluido. Las tarjetas tienen un valor de $40.000 (mayores) y $20.000 (menores de 5 a 12 años).

Podrán adquirirse hasta el 17 de abril inclusive, mediante transferencia bancaria o pago contado en la oficina del Área Económico Financiera de la institución.

En abril, la Escuela Granja celebra su 60° aniversario En abril, la Escuela Granja celebra su 60° aniversario

Para más información, consultar la agenda institucional en www.eagg.unl.edu.ar

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