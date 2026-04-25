Con el objetivo de seguir consolidando un espacio de encuentro artístico de alcance internacional, la localidad de San Jerónimo del Sauce lanzó la convocatoria para participar en la quinta edición de la Bienal Internacional de Esculturas “Relatos”.
San Jerónimo del Sauce lanza la convocatoria para su Bienal Internacional de Esculturas
La comuna de San Jerónimo del Sauce abrió la convocatoria para la quinta edición de la Bienal Internacional de Esculturas “Relatos”, un evento que busca reunir artistas de distintos puntos del país y del mundo en un espacio de creación, intercambio y expresión cultural.
La iniciativa está dirigida a escultores y escultoras tanto del ámbito nacional como internacional, quienes podrán presentar sus propuestas en el marco de este evento que crece año tras año.
El período de inscripción se extenderá desde el 18 de abril hasta el 24 de julio de 2026, ofreciendo un amplio margen para que los interesados puedan desarrollar y enviar sus proyectos.
Desde la organización destacaron que la Bienal se ha convertido en un punto de referencia dentro del circuito cultural, promoviendo la participación y la diversidad de miradas en torno al arte escultórico.
La convocatoria busca no solo reunir obras, sino también generar un espacio de diálogo entre artistas, público y comunidad, fortaleciendo el vínculo entre el arte y el territorio.
“Relatos”: identidad y expresión en clave artística
Bajo el nombre “Relatos”, la Bienal propone una temática que invita a reflexionar sobre las historias que atraviesan a las personas y las comunidades. A través de la escultura, los participantes podrán expresar narrativas vinculadas a la identidad, la memoria y las experiencias colectivas.
Este enfoque apunta a que cada obra no sea solo una creación estética, sino también un testimonio que dialogue con el entorno y con quienes lo habitan. En ese sentido, el evento promueve una mirada integral del arte, donde la producción artística se conecta con aspectos culturales, sociales y simbólicos.
Además, la Bienal se plantea como un espacio de intercambio cultural, en el que artistas de distintas procedencias pueden compartir experiencias, técnicas y visiones, enriqueciendo así el desarrollo del sector.
Un evento que fortalece la vida cultural local
La realización de la Bienal Internacional de Esculturas representa una apuesta sostenida por el crecimiento cultural de San Jerónimo del Sauce.
A lo largo de sus ediciones, el evento ha logrado posicionarse como una propuesta significativa dentro de la agenda artística regional, atrayendo visitantes y generando nuevas oportunidades para la comunidad.
Desde la comuna destacaron que este tipo de iniciativas contribuye a dinamizar la vida cultural local, al tiempo que fomenta la participación ciudadana y el acceso a expresiones artísticas de calidad.
Asimismo, permite proyectar a la localidad en el ámbito nacional e internacional, consolidándola como un espacio abierto a la creatividad.
Con una nueva edición en marcha, la Bienal “Relatos” invita a artistas de todo el mundo a formar parte de una experiencia donde el arte se transforma en un puente entre culturas y en una herramienta para contar historias que perduran en el tiempo.