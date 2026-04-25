Un evento único en la provincia

San Jerónimo del Sauce lanza la convocatoria para su Bienal Internacional de Esculturas

La comuna de San Jerónimo del Sauce abrió la convocatoria para la quinta edición de la Bienal Internacional de Esculturas “Relatos”, un evento que busca reunir artistas de distintos puntos del país y del mundo en un espacio de creación, intercambio y expresión cultural.