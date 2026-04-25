#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Río Salado
Un evento único en la provincia

San Jerónimo del Sauce lanza la convocatoria para su Bienal Internacional de Esculturas

La comuna de San Jerónimo del Sauce abrió la convocatoria para la quinta edición de la Bienal Internacional de Esculturas “Relatos”, un evento que busca reunir artistas de distintos puntos del país y del mundo en un espacio de creación, intercambio y expresión cultural.

El período de inscripción se extenderá desde el 18 de abril hasta el 24 de julio de 2026.El período de inscripción se extenderá desde el 18 de abril hasta el 24 de julio de 2026.
Seguinos en
Por: 

Con el objetivo de seguir consolidando un espacio de encuentro artístico de alcance internacional, la localidad de San Jerónimo del Sauce lanzó la convocatoria para participar en la quinta edición de la Bienal Internacional de Esculturas “Relatos”.

La iniciativa está dirigida a escultores y escultoras tanto del ámbito nacional como internacional, quienes podrán presentar sus propuestas en el marco de este evento que crece año tras año.

Foto: Bienal Internacional de EscultoresEl período de inscripción se extenderá desde el 18 de abril hasta el 24 de julio

El período de inscripción se extenderá desde el 18 de abril hasta el 24 de julio de 2026, ofreciendo un amplio margen para que los interesados puedan desarrollar y enviar sus proyectos.

Desde la organización destacaron que la Bienal se ha convertido en un punto de referencia dentro del circuito cultural, promoviendo la participación y la diversidad de miradas en torno al arte escultórico.

Mirá tambiénPallarols encabezará en Franck el cincelado del cáliz destinado al Papa León XIV

La convocatoria busca no solo reunir obras, sino también generar un espacio de diálogo entre artistas, público y comunidad, fortaleciendo el vínculo entre el arte y el territorio.

“Relatos”: identidad y expresión en clave artística

Bajo el nombre “Relatos”, la Bienal propone una temática que invita a reflexionar sobre las historias que atraviesan a las personas y las comunidades. A través de la escultura, los participantes podrán expresar narrativas vinculadas a la identidad, la memoria y las experiencias colectivas.

Foto: Micaela OrdinasEl período de inscripción se extenderá desde el 18 de abril hasta el 24 de julio

Este enfoque apunta a que cada obra no sea solo una creación estética, sino también un testimonio que dialogue con el entorno y con quienes lo habitan. En ese sentido, el evento promueve una mirada integral del arte, donde la producción artística se conecta con aspectos culturales, sociales y simbólicos.

Además, la Bienal se plantea como un espacio de intercambio cultural, en el que artistas de distintas procedencias pueden compartir experiencias, técnicas y visiones, enriqueciendo así el desarrollo del sector.

Un evento que fortalece la vida cultural local

La realización de la Bienal Internacional de Esculturas representa una apuesta sostenida por el crecimiento cultural de San Jerónimo del Sauce.

A lo largo de sus ediciones, el evento ha logrado posicionarse como una propuesta significativa dentro de la agenda artística regional, atrayendo visitantes y generando nuevas oportunidades para la comunidad.

Foto: Bienal Internacional de EscultoresEl período de inscripción se extenderá desde el 18 de abril hasta el 24 de julio

Desde la comuna destacaron que este tipo de iniciativas contribuye a dinamizar la vida cultural local, al tiempo que fomenta la participación ciudadana y el acceso a expresiones artísticas de calidad.

Asimismo, permite proyectar a la localidad en el ámbito nacional e internacional, consolidándola como un espacio abierto a la creatividad.

Mirá tambiénSan Agustín: gestionan ante Provincia obras estratégicas para potenciar el desarrollo urbano

Con una nueva edición en marcha, la Bienal “Relatos” invita a artistas de todo el mundo a formar parte de una experiencia donde el arte se transforma en un puente entre culturas y en una herramienta para contar historias que perduran en el tiempo.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Las Colonias
Eventos Culturales
Fiestas regionales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro