Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Matías Rojas encontró en la guitarra su camino y no se alejará más. El músico y docente de Concordia, radicado en Buenos Aires, se formó en el Conservatorio Manuel de Falla y con reconocidos referentes.
Sábado 25 de abril
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Matías Rojas, músico de Concordia radicado en Buenos Aires, sumará El mismo río, un EP inspirado en el río Uruguay que reflejará su conexión con el litoral y su recorrido con la guitarra.
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A su obra sumará El mismo río, un EP inspirado en el río Uruguay. “Estoy muy conectado con mi lugar de origen”, afirmó, y destacó el valor de volver a experiencias culturales más cercanas y humanas.
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