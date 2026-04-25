#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Río Salado
Sábado 25 de abril

Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Matías Rojas, músico de Concordia radicado en Buenos Aires, sumará El mismo río, un EP inspirado en el río Uruguay que reflejará su conexión con el litoral y su recorrido con la guitarra.

La edición completa.La edición completa.
 10:38
Seguinos en
Por: 

Matías Rojas encontró en la guitarra su camino y no se alejará más. El músico y docente de Concordia, radicado en Buenos Aires, se formó en el Conservatorio Manuel de Falla y con reconocidos referentes.

A su obra sumará El mismo río, un EP inspirado en el río Uruguay. “Estoy muy conectado con mi lugar de origen”, afirmó, y destacó el valor de volver a experiencias culturales más cercanas y humanas.

Seguinos en

Sobre el Autor
Por: 
#TEMAS:
Especial Nosotros
nosotros-edicion-impresa
Entre Ríos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro