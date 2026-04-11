Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Sábado 11 de abril

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Nahuel Pirovano repasó su camino desde las inferiores del fútbol local hasta las pantallas de Disney. Entre la actuación, la música y nuevos proyectos, reflexiona sobre el desafío de mudarse a Buenos Aires a los 17 años y la importancia de mantener sus raíces.