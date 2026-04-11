Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Originario de Santa Fe, Nahuel Pirovano dio un giro radical a su vida cuando decidió cambiar los botines por el escenario. Tras finalizar el secundario, se radicó en Buenos Aires "sin conocer a nadie" para perseguir una pasión que sentía adeudada.
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Nahuel Pirovano repasó su camino desde las inferiores del fútbol local hasta las pantallas de Disney. Entre la actuación, la música y nuevos proyectos, reflexiona sobre el desafío de mudarse a Buenos Aires a los 17 años y la importancia de mantener sus raíces.
Aunque los inicios fueron complejos y marcados por la falta de oportunidades, su perseverancia dio frutos con un primer casting para Disney, un hito que transformó su carrera y le permitió conectar sus dos grandes intereses al sumarse al elenco de la serie futbolística O11CE.
Lejos de conformarse con el éxito actoral, el joven se define por una inquietud creativa constante que lo lleva a explorar la música y la moda. Con la premisa de "no conformarse nunca" y pensar siempre en el siguiente paso, Pirovano aprovecha sus días libres para regresar a su ciudad natal, la cual funciona como su cable a tierra.
Actualmente, se proyecta como un referente de su generación, combinando su faceta de influencer con el desarrollo de nuevos proyectos artísticos que mantienen su carrera en constante movimiento.