Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

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Nahuel Pirovano repasó su camino desde las inferiores del fútbol local hasta las pantallas de Disney. Entre la actuación, la música y nuevos proyectos, reflexiona sobre el desafío de mudarse a Buenos Aires a los 17 años y la importancia de mantener sus raíces.

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Originario de Santa Fe, Nahuel Pirovano dio un giro radical a su vida cuando decidió cambiar los botines por el escenario. Tras finalizar el secundario, se radicó en Buenos Aires "sin conocer a nadie" para perseguir una pasión que sentía adeudada.

Aunque los inicios fueron complejos y marcados por la falta de oportunidades, su perseverancia dio frutos con un primer casting para Disney, un hito que transformó su carrera y le permitió conectar sus dos grandes intereses al sumarse al elenco de la serie futbolística O11CE.

Mirá tambiénNahuel Pirovano: el talento santafesino que juega en la cancha de Disney

Lejos de conformarse con el éxito actoral, el joven se define por una inquietud creativa constante que lo lleva a explorar la música y la moda. Con la premisa de "no conformarse nunca" y pensar siempre en el siguiente paso, Pirovano aprovecha sus días libres para regresar a su ciudad natal, la cual funciona como su cable a tierra.

Actualmente, se proyecta como un referente de su generación, combinando su faceta de influencer con el desarrollo de nuevos proyectos artísticos que mantienen su carrera en constante movimiento.

Revista Nosotros 11/04 by El Litoral

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