Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Carolina Leonhardt, atleta del Club de Regatas Santa Fe y subcampeona mundial de remo indoor, destaca los beneficios de esta disciplina como una de las más completas y seguras para la salud.
Sábado 18 de abril
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La subcampeona mundial santafesina, Carolina Leonhardt, explica por qué esta disciplina es la más completa para trabajar el cuerpo sin riesgo de lesiones.
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En una entrevista para la Revista Nosotros, la deportista explicó que el remo permite trabajar todos los músculos del cuerpo sin generar impacto en las articulaciones, lo que lo vuelve ideal para prevenir lesiones y apto para personas de todas las edades.
Además, resaltó su valor terapéutico al ser una actividad que ayuda a "desenchufar" del estrés cotidiano, especialmente cuando se practica en el entorno natural del río.
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