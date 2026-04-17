La presencia literaria en la moda es un hecho que trasciende las páginas. Este otoño, una estética que combina el romanticismo, el estilo preppy y lo vintage se consolida como la tendencia favorita de quienes buscan un look con significado. Volados, moños, crochet y flores reivindican la bohemia y la poesía en un guardarropa que respira nostalgia.
Libros y moda: la estética literaria que define los looks de este otoño
El estilo que combina piezas preppy, vintage y románticas se convierte en el favorito del otoño. Claves para adoptar un look inspirado en la bohemia y la nostalgia literaria.
Esta tendencia, denominada Poetcore, rescata piezas del estilo académico y las reinterpreta con un aire melancólico: jerséis de rombos, camisas con lazo, capas, chalecos de terciopelo y vestidos de época. Las camisas amplias con mangas abullonadas, los cuellos bebé y las siluetas relajadas son la esencia de este relato visual que se siente en perfecta sintonía con los días frescos.
El auge de los clubes de lectura
No es casual que este fenómeno estalle en un momento donde los clubes de lectura se esparcieron con fuerza. Celebridades como Dua Lipa y Emma Roberts han sido pioneras en visibilizar este vínculo entre la moda y los libros. Incluso en las pasarelas internacionales, firmas como Dior han incluido accesorios que reproducen portadas de obras clásicas, aportando una narrativa cultural al estilo.
Figuras como Bella y Gigi Hadid, fotografiadas con ejemplares de Albert Camus, o Kaia Gerber, compartiendo sus listas de lectura, alimentan este relato que transforma un hábito privado en una señal de identidad y estilo.
Claves para lograr el estilismo
Para sumarse a esta tendencia, los accesorios son fundamentales:
- Medias hasta la rodilla y mocasines de inspiración masculina.
- Boinas y broches antiguos que aporten ese toque artesanal.
- Tejidos en tonos apagados y texturas que remitan a lo atemporal.
Lograr este look no es cuestión de llevar un moño al azar; la idea es equilibrar los elementos para que el resultado se vea relajado y suave. Es un estilo que "susurra" en lugar de "gritar", priorizando la personalidad por sobre la pose. En definitiva, es un gesto exterior que busca reflejar la verdadera esencia de las lectoras.