Moda

Otoño-Invierno 2026: las tres tendencias que van a dominar tu guardarropas

El frío llega con una propuesta que equilibra la nostalgia de los años 90 con un lujo funcional. Del regreso del "boho chic" al dominio de los tonos tierra, te contamos qué piezas son fundamentales para renovar tu estilo esta temporada.