Con el cambio de clima, la moda se reinventa. El Otoño-Invierno 2026 no es la excepción y llega con una premisa clara: prendas que no solo abrigan, sino que cuentan una historia. Basado en los últimos reportes de estilo, estas son las tres tendencias que se verán en las calles (y en los percheros) durante los próximos meses.
Otoño-Invierno 2026: las tres tendencias que van a dominar tu guardarropas
El frío llega con una propuesta que equilibra la nostalgia de los años 90 con un lujo funcional. Del regreso del "boho chic" al dominio de los tonos tierra, te contamos qué piezas son fundamentales para renovar tu estilo esta temporada.
1. El regreso del "Boho Chic" (pero más sofisticado)
El estilo bohemio vuelve, pero se aleja de la estética festivalera para volverse más elegante. Las blusas con volados, las transparencias y los vestidos largos con estampados florales oscuros son las estrellas.
El toque clave: combinar estas prendas fluidas con texturas pesadas, como chalecos de cuero o botas de caña alta, para generar un contraste visual moderno.
2. Estética "Corporate" y Minimalismo 90s
La moda de oficina sale del cubículo. Se imponen los tapados largos de líneas rectas, los pantalones sastreros de tiro alto y las blazers con hombreras marcadas. La paleta de colores se mantiene sobria: el gris carbón, el azul marino y, por supuesto, el negro total.
Por qué funciona: es una inversión segura. Son prendas atemporales que permiten armar looks "cebolla" (en capas), ideales para las mañanas frescas y las tardes soleadas típicas de nuestra región.
3. El reinado de los tonos tierra y el bordó
Si hay un color que define al 2026 es el bordó (o "cherry red" profundo), acompañado por toda la gama de los marrones y ocres. Desde accesorios hasta abrigos de lana, estos tonos aportan calidez y una sensación de lujo silencioso.
Dato extra: el cuero (sintético o natural) en estos colores será el protagonista absoluto en camperas y faldas midi.
Tip de Estilo: esta temporada, menos es más. Elegí una prenda protagonista por look y dejá que los accesorios —como bufandas XXL o cinturones anchos— hagan el resto del trabajo.