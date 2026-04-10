El universo de la moda asiste al cierre de uno de sus capítulos más brillantes y polémicos. Stefano Gabbana, la mitad creativa y estratégica del dúo más famoso de Italia, ha dado un paso al costado.
Stefano Gabbana dejó la presidencia de Dolce & Gabbana tras 40 años de éxito
El diseñador abandonó su cargo de forma silenciosa en enero. La firma enfrenta una millonaria reestructuración de deuda mientras se despide de uno de sus fundadores originales.
Aunque la noticia trascendió recientemente, el diseñador de 63 años habría hecho efectiva su renuncia a la presidencia de la firma el pasado 1º de enero, dejando el mando en manos de Alfonso Dolce, hermano de su histórico socio, Domenico.
Fundada en 1985, Dolce & Gabbana no fue solo una marca de ropa; fue la exportación definitiva del espíritu mediterráneo al mundo. Durante cuatro décadas, el tándem logró transformar los códigos de la Sicilia profunda —encajes negros, iconografía religiosa y siluetas hiperfemeninas— en un lenguaje de lujo global que conquistó desde las alfombras rojas hasta el mercado de la cosmética.
Divorcio empresarial
La salida de Gabbana no llega en un momento sencillo para el sector del lujo. Tras una desaceleración económica global a finales de 2025, la casa italiana se encuentra en pleno proceso de refinanciación. Según informes financieros, la empresa busca una inyección de 150 millones de euros para hacer frente a una deuda que escala a los 450 millones.
Este complejo escenario financiero podría haber acelerado la reestructuración interna. La estrategia ahora apunta a la venta de activos inmobiliarios y la renovación de licencias para estabilizar las cuentas de una firma que, hasta hoy, se preciaba de ser una de las pocas grandes casas de alta costura que mantenían su independencia total de los grandes conglomerados como LVMH o Kering.
El legado de las musas de Hollywood
La historia de la marca comenzó en 1980, cuando el milanés Stefano y el siciliano Domenico se conocieron. El contraste entre la formación gráfica de Stefano y el talento de sastre de Domenico dio vida a una estética audaz y sensual. Su ADN se construyó sobre el concepto de la "mujer italiana": fuerte, devota y extremadamente elegante.
A lo largo de los años, su éxito estuvo ligado a figuras icónicas. Madonna ha sido su aliada más fiel desde los años 80, protagonizando recientemente la campaña por el 20° aniversario del perfume The One. Otras musas como Sofia Loren, Monica Bellucci y Penélope Cruz ayudaron a consolidar esa imagen de sofisticación mediterránea que hoy es marca registrada.
Más allá de la pasarela
Dolce & Gabbana supo diversificarse como pocas. Desde el lanzamiento de su primer perfume en 1992 hasta las virales campañas de Light Blue grabadas en Capri, la marca entendió que el lujo debía ser una experiencia total.
Recientemente, coincidiendo con su 40° aniversario en 2025, la firma lanzó su línea de maquillaje y expandió su división Home, donde los estampados de leopardo y mayólica visten desde vajilla hasta complejos residenciales de lujo en Marbella y Miami.