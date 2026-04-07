"Viendo doble"

Meryl Streep y Anna Wintour juntas en la portada de Vogue ante el estreno de "El Diablo viste a la moda 2"

En un hecho histórico para la cultura pop y la industria editorial, la actriz que inmortalizó a Miranda Priestly y la editora que inspiró el personaje posaron juntas por primera vez. El encuentro se produce en el marco de la cuenta regresiva para el estreno de la esperada secuela cinematográfica.