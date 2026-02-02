Estreno en abril de 2026

Lanzaron el tráiler oficial de “El diablo viste a la moda 2”: qué se sabe de la nueva película

El avance de la secuela del clásico cinematográfico de 2006 promete revivir el universo fashion, adaptándolo a la era digital y sus nuevas dinámicas. La producción cinematográfica apunta a captar tanto a nostálgicos del film original como a nuevas audiencias.