Lanzaron el tráiler oficial de “El diablo viste a la moda 2”: qué se sabe de la nueva película
El avance de la secuela del clásico cinematográfico de 2006 promete revivir el universo fashion, adaptándolo a la era digital y sus nuevas dinámicas. La producción cinematográfica apunta a captar tanto a nostálgicos del film original como a nuevas audiencias.
El avance revela una estética renovada, con guiños directos a escenas emblemáticas del primer film y un tono que combina humor ácido con drama profesional.
El estudio responsable de “El diablo viste a la moda” presentó el primer tráiler oficial de la esperada secuela del film estrenado en 2006. La producción promete recuperar el universo de la moda, los conflictos de poder y la ironía que convirtieron a la película original en un clásico, con el foco puesto en una nueva etapa profesional de sus protagonistas, informaron medios internacionales.
El regreso de una historia icónica
La secuela retoma el universo de Runway, la revista de moda dirigida por la temida Miranda Priestly, y se centra en los cambios que atravesó la industria fashion en casi dos décadas. La trama muestra cómo el poder editorial se reconfigura en un contexto dominado por las plataformas digitales y las redes sociales, obligando a los personajes a adaptarse a nuevas reglas.
El avance revela una estética renovada, con guiños directos a escenas emblemáticas del primer film y un tono que combina humor ácido con drama profesional.
La secuela retoma el universo de Runway, la revista de moda dirigida por la temida Miranda Priestly.
Qué muestra el tráiler
El tráiler anticipa tensiones entre viejos y nuevos liderazgos dentro del mundo editorial. Miranda Priestly vuelve a ocupar un rol central, mientras que otros personajes aparecen atravesando crisis personales y laborales. En particular, el personaje de Andy Sachs confirma que será editora de Runway.
Las primeras imágenes incluyen desfiles, reuniones de alto perfil y diálogos que remiten al estilo mordaz que caracterizó a la película original. También se observa un fuerte protagonismo del vestuario, con looks que ya comenzaron a circular en redes sociales como tendencia.
El personaje de Emily Charlton vuelve más empoderado que nunca.
Moda, poder y redes sociales
Uno de los ejes de la secuela es el impacto de la digitalización en la industria de la moda. La historia plantea cómo los medios tradicionales enfrentan la competencia de influencers y nuevas plataformas, y cómo el prestigio ya no se construye únicamente desde una revista impresa.
Este enfoque busca actualizar el conflicto central de la saga, trasladándolo a un escenario contemporáneo atravesado por el consumo inmediato y la exposición permanente.
La producción apunta a atraer tanto a quienes crecieron con el film de 2006 como a una nueva generación interesada en el detrás de escena del mundo fashion.
Estreno y expectativas
El estreno de El diablo viste a la moda 2 está programado para el 1 de mayo en Estados Unidos y Reino Unido, y el 30 de abril en cines de América Latina. Fanáticos de la película original celebraron el regreso del universo narrativo y comenzaron a especular sobre el rol que tendrán los personajes clásicos en esta nueva historia.
La producción apunta a atraer tanto a quienes crecieron con el film de 2006 como a una nueva generación interesada en el detrás de escena del mundo fashion.
Con un adelanto cargado de nostalgia y actualización estética, “El diablo viste a la moda 2” se perfila como uno de los estrenos más esperados del cine ligado a la moda. El desafío será mantener la esencia del relato original en un escenario dominado por nuevas formas de comunicación y consumo cultural.