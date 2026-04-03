El diablo viste a la moda 2

El video que es viral: Anne Hathaway y Meryl Streep sorprendieron al ritmo de la cumbia

Las estrellas de Hollywood se mostraron distendidas en un evento benéfico y capturaron todas las miradas al improvisar unos pasos con un ritmo bien tropical. El clip no tardó en replicarse en las redes sociales santafesinas.