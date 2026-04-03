En una escena que parece salida de una ficción, pero que superó cualquier guion de Hollywood, las reconocidísimas Anne Hathaway y Meryl Streep se convirtieron en tendencia mundial en las últimas horas. Las actrices, que supieron forjar una relación icónica en la pantalla grande con El Diablo viste a la moda, demostraron que el carisma no conoce de fronteras ni de géneros musicales al ser captadas bailando, con notable entusiasmo, una pieza de cumbia.
El video que es viral: Anne Hathaway y Meryl Streep sorprendieron al ritmo de la cumbia
Las estrellas de Hollywood se mostraron distendidas en un evento benéfico y capturaron todas las miradas al improvisar unos pasos con un ritmo bien tropical. El clip no tardó en replicarse en las redes sociales santafesinas.
El video, que se viralizó rápidamente a través de diversas plataformas digitales, muestra a las ganadoras del Oscar en un contexto de celebración. El episodio ocurrió durante una de las actividades promocionales en la Ciudad de México, donde ambas estrellas fueron recibidas con el calor característico del público local.
En un clima relajado y festivo, comenzaron a sonar los primeros acordes de “Cómo te voy a olvidar”, uno de los clásicos más emblemáticos de "Los Ángeles Azules", la banda oriunda de Iztapalapa, que recientemente relanzaron junto a Vicentico. Lejos de mantenerse en un rol protocolar, Hathaway fue la primera en soltarse y empezar a moverse al ritmo de la música.
Química intacta y ritmo inesperado
Lejos de la rigidez de las alfombras rojas, Hathaway y Streep compartieron un momento de complicidad que recordó a sus mejores épocas de rodaje. En el material audiovisual se puede observar a Anne guiando los movimientos, mientras una siempre elegante Meryl acompaña con palmas y giros, desatando la euforia de los presentes.
Aunque el evento tuvo lugar en el hemisferio norte, la conexión con la cultura popular latinoamericana fue inmediata. 'Ver a estas figuras mundiales disfrutando de nuestra música, o de ritmos tan emparentados con nuestra esencia, siempre genera una sensación de cercanía única', comentaron especialistas del sector.
Un cierre a puro brillo
Más allá de lo anecdótico, el clip reafirma la vigencia de ambas intérpretes, no solo como referentes de la industria cinematográfica, sino como figuras que saben conectar con la audiencia desde un lugar humano y divertido.
En tiempos donde la información suele ser vertiginosa y, a veces, distante, un paso de cumbia entre dos leyendas del cine logra lo que pocos comunicados oficiales consiguen: una sonrisa colectiva y la confirmación de que, al final del día, la música es el lenguaje universal que nos une a todos, incluso a las estrellas más brillantes de la galaxia Hollywood.