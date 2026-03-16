Moda y glamour en los Oscar 2026: las celebridades que marcaron tendencia

Las figuras más reconocidas de Hollywood volvieron a captar todas las miradas en la alfombra roja durante la 98ª edición de los Premios Oscar. Como ocurre cada año, la ceremonia no solo celebra lo mejor del cine, sino que también se convierte en uno de los eventos más esperados del calendario de la moda internacional.
Actrices, actores y realizadores desfilaron con estilos que marcaron tendencia, combinando elegancia clásica, diseños modernos y toques de color que se destacaron en una de las noches más importantes de la industria cinematográfica.
Entre los looks más comentados apareció Jessie Buckley, quien sorprendió con un diseño de Chanel compuesto por un corpiño rojo con hombros descubiertos y una amplia falda rosa de gran volumen. La combinación de tonos intensos aportó uno de los momentos más llamativos de la noche.
Jessie Buckley, Oscar a la Mejor Actriz y Michael B. Jordan, Mejor Actor. Crédito: REUTERS.
Otra de las figuras que se destacó fue Chase Infiniti. La actriz llegó con un vestido lila strapless de Louis Vuitton, de silueta ajustada y con volados que descendían desde la cadera hasta formar una larga cola, un diseño que acaparó la atención de fotógrafos y fanáticos.
Chase Infiniti. Crédito: REUTERS.
El director Spike Lee también aportó su toque personal al evento. Eligió un conjunto en tonos neutros que combinó con un sombrero y un moño de color púrpura brillante, un guiño estilístico que recordó el icónico color asociado al músico Prince.
Spike Lee y su esposa. Crédito: REUTERS.
El clásico blancoy negro
Como suele suceder en las grandes galas, la combinación blanco y negro volvió a dominar gran parte de la alfombra roja. Rose Byrne, nominada a mejor actriz, apostó por un vestido strapless negro de Dior decorado con flores blancas, una mezcla entre elegancia clásica y detalles modernos.
Rose Byrne.Crédito: REUTERS.
Anne Hathaway también eligió un diseño sin tirantes con estampado floral, firmado por Valentino, mientras que Emma Stone se inclinó por un vestido blanco brillante de Louis Vuitton, de mangas cortas y corte largo.
Emma Stone. Crédito: REUTERS.
Teyana Taylor, una de las celebridades más comentadas durante toda la temporada de premios, lució un modelo de Chanel en blanco y negro que combinaba plumas y transparencias, sumando dramatismo y sofisticación a su presencia en la gala.
Teyana Taylor. Crédito: REUTERS.
Diseños elegantes
Otros invitados también se destacaron con elecciones particulares. Hudson Williams, actor que ganó gran popularidad recientemente, optó por un conjunto completamente negro de Balenciaga con traje cruzado, camisa, corbata y un broche brillante como único accesorio.
Hudson Williams. Crédito: REUTERS.
Elle Fanning sorprendió con un look de inspiración nupcial firmado por Givenchy: un vestido strapless con una amplia falda de tul que evocó un estilo romántico y delicado.
Elle Fanning. Crédito: REUTERS.
Nicole Kidman, por su parte, eligió un diseño off white de Chanel con plumas, uno de los detalles que más se repitió durante la noche.
Nicole Kidman. Crédito: REUTERS.
Entre los looks más impactantes también apareció Demi Moore, que llegó con un vestido verde de Gucci adornado con plumas, uno de los estilismos más comentados de la velada.
Demi Moore. Crédito: REUTERS.
La alfombra roja volvió a demostrar que los Premios Oscar no solo son una celebración del cine, sino también un escenario donde la moda y el espectáculo se fusionan para crear una de las noches más deslumbrantes del año.