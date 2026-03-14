El FBI refuerza la seguridad de los Premios Oscar ante posibles amenazas de Irán

A pocas horas de que las estrellas más brillantes de la industria pisen la alfombra roja del Dolby Theatre, el brillo de los Premios Oscar 2026 se ve opacado por una sombra de preocupación global. El FBI emitió una alerta de seguridad nacional que obligó a las autoridades de Los Ángeles y a la propia Academia a redoblar los esfuerzos de vigilancia ante un posible ataque sorpresa vinculado a Irán, según informaron fuentes oficiales este sábado 14 de marzo.
La ceremonia, que tiene como favoritos a filmes como "Sinners" y "Una batalla tras otra", se desarrollará en un contexto de tensión geopolítica que ha desplazado el foco mediático de los vestidos y las apuestas hacia los detectores de metales y el despliegue táctico.
El FBI emitió una alerta de seguridad nacional que obligó a las autoridades de Los Ángeles y a la propia Academia a redoblar los esfuerzos de vigilancia. REUTERS/Mike Blake
Un despliegue sin precedentes en el complejo Ovation
La amenaza, que fue calificada como "creíble pero no específica", menciona el uso potencial de drones y tácticas de interrupción masiva. Por este motivo, el perímetro de seguridad del complejo Ovation Hollywood se ha ampliado varias cuadras a la redonda. Agentes federales, equipos de respuesta rápida y tecnología de inhibición de señales aéreas forman parte del paisaje que rodea al icónico teatro.
"La prioridad absoluta es la integridad de los asistentes y del público. Estamos trabajando en coordinación directa con agencias federales para asegurar que la gala sea lo que debe ser: una celebración del arte", explicaron fuentes cercanas a la organización.
Pese al clima de incertidumbre, la Academia confirmó que la gala sigue en pie. El comediante Conan O'Brien será el encargado de conducir la ceremonia por segundo año consecutivo, con el desafío adicional de manejar el humor en una noche donde los nervios estarán a flor de piel.
En la terna principal, la expectativa es máxima. Leonardo DiCaprio (por "Una batalla tras otra") y Michael B. Jordan (por "Sinners") se perfilan como los grandes candidatos en una competencia que, según los críticos, es de las más ajustadas de la última década.
Para los cinéfilos locales, la transmisión no sufrirá cambios.
Cómo ver la ceremonia desde Argentina
Para los cinéfilos locales, la transmisión no sufrirá cambios. La alfombra roja comenzará a las 19:00 (hora argentina), mientras que la ceremonia de premiación iniciará puntualmente a las 20:00. El evento podrá seguirse en vivo a través de la señal de TNT y por la plataforma de streaming HBO Max, con la tradicional conducción de Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún desde el lugar de los hechos.
La magia del cine intentará, una vez más, sobreponerse a la realidad. En un mundo convulsionado, la 98° edición de los Oscar será recordada no solo por quién se lleve la estatuilla dorada, sino por la resiliencia de una industria que se niega a apagar las luces, incluso bajo la mirada atenta de los servicios de inteligencia.