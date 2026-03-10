Rumbo a los premios de la Academia

Revelaron quiénes serán los artistas que actuarán en vivo en la gran noche de los Oscar

La Academia de Cine confirmó el line-up de las presentaciones musicales para la 98.ª edición de los premios. Entre los destacados figuran las estrellas nominadas a Mejor Canción Original y sorpresas que prometen convertir la gala en un show de nivel internacional.