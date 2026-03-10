Revelaron quiénes serán los artistas que actuarán en vivo en la gran noche de los Oscar
La Academia de Cine confirmó el line-up de las presentaciones musicales para la 98.ª edición de los premios. Entre los destacados figuran las estrellas nominadas a Mejor Canción Original y sorpresas que prometen convertir la gala en un show de nivel internacional.
Se vienen los Premios Oscar 2026. Crédito: Reuters.
La cuenta regresiva para la 98.ª edición de los Premios Oscar ha entrado en su fase más emocionante. Tras semanas de especulaciones, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló finalmente la lista de los artistas que pondrán música a la ceremonia del próximo domingo.
Como es tradición, el escenario del Dolby Theatre se transformará para recibir las interpretaciones de las cinco composiciones que compiten en la categoría de Mejor Canción Original.
El anuncio confirma que la gala no solo será un reconocimiento a lo mejor del cine del último año, sino también un evento musical de primer orden. La diversidad de géneros y la potencia de los nombres confirmados aseguran una dinámica ágil para una transmisión que busca recuperar los picos de audiencia de años anteriores.
Entre las actuaciones más esperadas se encuentran las de los favoritos de la temporada. La producción ha diseñado puestas en escena individuales para cada nominado, buscando capturar la esencia de las películas que representan. Según trascendió, las presentaciones contarán con orquestas en vivo y un despliegue técnico que aprovechará las últimas innovaciones en escenografía digital.
La producción de la ceremonia, a cargo de Raj Kapoor y Katy Mullan, confirmó que el despliegue musical estará vertebrado por los dos grandes fenómenos del año. Por un lado, se prepara una puesta en escena monumental para "Sinners", la obra de Ryan Coogler que hizo historia al alcanzar las 16 candidaturas, superando el récord histórico que compartían Titanic y La La Land.
Miles Caton y Raphael Saadiq interpretarán ‘I Lied to You’. Estarán acompañados por Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone “Kingfish” Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith, “en un homenaje al singular estilo visual de la película”.
Se prepara una puesta en escena monumental para "Sinners".
Por otro lado, el ritmo de la noche estará marcado por el fenómeno global de "K-Pop Demon Hunters", que llega con su doble nominación y la esperada interpretación en vivo de "Golden", la pieza que compite como Mejor Canción Original y que ha sido definida por los productores como una "sensación mundial de la cultura pop".
El ritmo de la noche estará marcado por el fenómeno global de "K-Pop Demon Hunters".
Cita con el cine y la música
La expectativa está puesta en cómo Hollywood logrará amalgamar el cine con la música en vivo, un factor que en las últimas ediciones ha sido clave para el éxito de la ceremonia.
La ceremonia, que se verá en todo el mundo, apuesta nuevamente por figuras que trascienden la pantalla grande para atraer al público joven, siguiendo la tendencia de integrar a las estrellas del pop y del rock más influyentes del momento en el corazón de la industria cinematográfica