Timothée Chalamet contra el ballet: la polémica que podría dejarlo sin el Oscar por Marty Supreme
El actor quedó en el ojo de la tormenta tras cuestionar la disciplina de la danza clásica. Su falta de tacto generó una ola de repudio en redes y los expertos aseguran que estas polémicas podrían arrebatarle la estatuilla dorada.
En un giro inesperado para quien supo ser el "niño mimado" de la industria, Timothée Chalamet atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión con el público y sus colegas. Lo que comenzó como una carrera meteórica y libre de manchas, hoy se encuentra empantanada en una serie de declaraciones desafortunadas que han puesto en pie de guerra a la comunidad artística internacional.
La última chispa que encendió la pólvora fue su inesperada y punzante crítica hacia el ballet, una disciplina que el actor subestimó públicamente, desatando un efecto dominó de repudio.
Durante una reciente intervención, Chalamet realizó comentarios despectivos sobre el rigor y la relevancia de la danza clásica en la actualidad.
La respuesta no se hace esperar: figuras de renombre de la danza y actrices con formación coreográfica salieron al cruce, calificando sus dichos de "ignorantes" y "arrogantes". Para muchos, el actor minimizó el sacrificio físico y artístico de una de las profesiones más exigentes del mundo, lo que le valió el mote de estar "desconectado de la realidad".
El repudio de las artistas
La comunidad de bailarinas profesionales utilizó las redes sociales para exponer la complejidad del ballet, contrastándola con la supuesta liviandad con la que Chalamet se refirió al tema.
Varias artistas de la industria del cine, que suelen mantener un perfil bajo en este tipo de conflictos, no dudaron en apuntar contra él, señalando que sus palabras refuerzan prejuicios sobre la danza que se intentan erradicar hace décadas.
Este enfrentamiento no es un hecho aislado. Se suma a una racha de actitudes que han erosionado la imagen pública del actor. Desde su comentada relación con el clan Kardashian-Jenner hasta ciertos desplantes en eventos de prensa durante la promoción de su último filme, el público ha empezado a notar un cambio de actitud que se aleja de la humildad que lo caracterizó en sus inicios.
En la industria del entretenimiento, la percepción lo es todo, y Chalamet parece estar caminando por la cuerda floja justo cuando su trabajo actoral más grande está en cartelera.
¿Adiós al Oscar?
La polémica llega en el momento más crítico de la temporada de premios. Con "Marty Supreme" estrenada el pasado 15 de enero de 2026, Chalamet se encuentra en plena fase de consideración para las nominaciones de la Academia.
Si bien su interpretación del profesional del tenis de mesa Marty Reisman ha sido tildada de magistral, los analistas de Hollywood advierten que estas polémicas fuera de set podrían dinamitar sus chances de obtener el Oscar al Mejor Actor.
Históricamente, los miembros de la Academia valoran no solo el talento frente a cámara, sino también la conducta y la "etiqueta" del candidato durante la ventana de votación. Un actor envuelto en escándalos de arrogancia o que se enemista con sectores del arte —como el de la danza— suele perder votos vitales.
En una categoría donde la competencia es feroz, cualquier traspié de imagen puede inclinar la balanza hacia competidores con un perfil más conciliador.
Un futuro incierto entre el talento y el ego
El desafío para Timothée Chalamet ahora será el control de daños antes de que cierren las urnas de la Academia. Su equipo de prensa trabaja a contrarreloj para suavizar el impacto de sus declaraciones, pero el descontento en las redes sociales sigue escalando.
La gran pregunta que circula en los estudios de Los Ángeles es si el actor logrará redimirse a tiempo para que su actuación en Marty Supreme hable más fuerte que sus palabras, o si su propia actitud terminará siendo el obstáculo insuperable entre él y la estatuilla.
Por ahora, el "efecto Chalamet" parece haber sufrido un cortocircuito. En un Hollywood que no perdona la soberbia, el joven actor deberá aprender que, a veces, el silencio es la mejor actuación posible para llegar al escenario del escenario más importante del cine mundial.