Actor Awards 2026: la lista de ganadores que marcan el camino hacia los Oscar

La ceremonia del sindicato de actores dejó definiciones clave en cine y televisión, con reconocimientos que empiezan a perfilar a las figuras y producciones con mayor respaldo en la recta final de la temporada de premios.

Viola Davis anunció a Michael B. Jordan como Mejor Actor. Crédito: REUTERS.Viola Davis anunció a Michael B. Jordan como Mejor Actor. Crédito: REUTERS.
La temporada de premios sumó uno de sus momentos más influyentes con la entrega de los SAG Awards 2026, organizados por el sindicato SAG-AFTRA. La gala, transmitida en vivo por Netflix y conducida por Kristen Bell, reunió a las principales figuras del cine y la televisión y dejó un mapa claro de favoritas de cara a los Oscar.

Entre los resultados más destacados, la película Pecadores se consolidó como una de las grandes protagonistas de la noche al quedarse con el premio al mejor elenco, una distinción clave dentro de los premios del sindicato de actores.

Ganadores en cine

En las categorías cinematográficas, los premios individuales reforzaron el posicionamiento de varias producciones que ya venían generando expectativa. Las actuaciones fueron el eje central de una ceremonia que volvió a poner el foco en el trabajo colectivo y en la fuerza interpretativa como motor del reconocimiento.

  • Mejor actor: Michael B. Jordan – Pecadores
  • Mejor actriz: Jessie Buckley – Hamnet
  • Mejor actor de reparto: Sean Penn – Una batalla tras otra
  • Mejor actriz de reparto: Amy Madigan – La hora de la desaparición
  • Mejor elenco: Pecadores
Li Jun Li, Omar Benson Miller, Wunmi Mosaku, Delroy Lindo, Michael B. Jordan, Jack O'Connell, Jayme Lawson pose with the Outstanding Performance By A Cast In A Motion Picture award for "Sinners" during the Actor Awards, in Los Angeles, California, U.S., March 1, 2026. REUTERS/Daniel Cole TPX IMAGES OF THE DAYPremio a la mejor interpretación de un elenco en una película por "Sinners". Crédito: REUTERS.

El reconocimiento al elenco completo volvió a subrayar la importancia del trabajo grupal, uno de los sellos distintivos de los SAG Awards frente a otros premios de la industria.

Ganadores en televisión

La pantalla chica también tuvo una noche de fuerte impacto, con producciones que confirmaron su lugar entre las más comentadas del año. Las series dramáticas y de comedia se repartieron los principales galardones, consolidando tendencias que ya se reflejan en la conversación del público y la crítica.

  • Mejor reparto en serie dramática: The Pitt
  • Mejor actor en serie dramática: Noah Wyle – The Pitt
  • Mejor actriz en serie dramática: Keri Russell – La diplomática
  • Mejor reparto en serie de comedia: The Studio
  • Mejor actor en serie de comedia: Seth Rogen – The Studio
  • Mejor actriz en serie de comedia: Kathryn Hahn – The Studio
  • Mejor actor en miniserie o película para TV: Owen Cooper – Adolescencia
  • Mejor actriz en miniserie o película para TV: Michelle Williams – Muriendo por sexo
Kristin Villanueva, Brandon Mendez Homer, Taylor Dearden, Fiona Dourif, Noah Wyle, Alexandra Metz, Tracy Ifeachor, Isa Briones, Jalen Thomas Brooks and Patrick Ball pose with the Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series award for "The Pitt" during the Actor Awards, in Los Angeles, California, U.S., March 1, 2026. REUTERS/Daniel ColeMejor Actuación de un Conjunto en una Serie Dramática por "The Pitt". Crédito: REUTERS.

Un termómetro clave rumbo a los Oscar

Con estos resultados, los SAG Awards volvieron a confirmarse como uno de los principales termómetros de la temporada. El peso del voto de los actores y actrices suele anticipar tendencias que luego se reflejan en los premios de la Academia, especialmente en las categorías interpretativas.

El fuerte desempeño de Pecadores y el dominio de The Studio y The Pitt en televisión dejan un panorama claro de cuáles son las producciones que llegan con mayor respaldo a la recta final del calendario de premios. Más allá de los trofeos, la ceremonia volvió a poner en primer plano el valor del trabajo actoral y el reconocimiento entre pares como uno de los mayores honores dentro de la industria.

