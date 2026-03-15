Ceremonia

Premios Oscar 2026: las películas, actores y directores que compiten por las estatuillas

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebra una nueva edición de los Premios Oscar, donde se reconocerán las mejores producciones del último año. Varias películas compiten por el galardón principal en una ceremonia que vuelve a reunir a las principales figuras de la industria del cine.