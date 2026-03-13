"El diablo viste a la moda 2" llega al cine con merch exclusivo
El tráiler revela la trama central y adelanta el glamuroso vestuario de Miranda Priestly en la MET Gala. Además, la película estrena el 1 de mayo con una línea de merchandising que incluye desde bolsos-pochocleras hasta gafas de sol edición limitada.
20th Century Studios estrenó un nuevo tráiler y póster de El diablo viste a la moda 2, revelando detalles del conflicto central de la historia: la icónica Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, se enfrenta a una industria editorial en crisis mientras mantiene su posición en el epicentro de la moda.
El vestuario del póster fue diseñado por Molly Rogers y muestra a Streep en la escena de la MET Gala, con un vestido rojo de tafetán con cuello asimétrico en 3D que deja al descubierto el hombro y brazo derechos. La prenda ajusta la cintura con un cinturón fino y se abre en una falda voluminosa con cola que se extiende varios metros.
El póster refleja la dinámica entre los personajes: dos escalones más abajo de Miranda, Anne Hathaway aparece como Andy Sachs con un traje ejecutivo blanco de satén, que incluye saco smoking, chaleco y pantalón, acompañado de tiradores y cinturón de cadenas de Dior.
El poster oficial.
Emily Blunt, en el papel de Emily Charlton, completa el contraste con un minivestido negro con escote profundo y sobrefalda plisada, complementado con cinturón y guantes de ópera de cuero.
Por su parte, Stanley Tucci, como Nigel, se muestra sentado con un traje negro de tres piezas, moño estampado y bufanda a rayas, listo para acompañar a Miranda en la MET Gala.
Merchandisingdelujo
El lanzamiento de la película incluyó una línea de merchandising que ha captado la atención de los fans. Entre los productos más comentados se encuentra un envase para pochoclos que imita un bolso tote estructurado de cuero rojo, con detalles como asas superiores, charms con un estileto dorado y etiqueta de llave de hotel con el nombre de la película.
La pochoclera a la altura de Miranda Prestley
Anne Hathaway destacó la importancia del estilo también fuera de la pantalla: “Quiero que el público se vista como si Miranda Priestly los estuviera observando desde la primera fila”, expresó la actriz, señalando que el estreno busca convertirse en toda una experiencia de moda.
Las gafas de edición limitada de Runway.
Además de la cartera-pochoclera, se lanzaron vasos térmicos y gafas de sol edición limitada con el logo de la revista Runway, asegurando que cada detalle del merch mantenga el glamour característico de la película.