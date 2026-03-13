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"El diablo viste a la moda 2" llega al cine con merch exclusivo

El tráiler revela la trama central y adelanta el glamuroso vestuario de Miranda Priestly en la MET Gala. Además, la película estrena el 1 de mayo con una línea de merchandising que incluye desde bolsos-pochocleras hasta gafas de sol edición limitada.