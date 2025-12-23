Madonna sorprende al mundo con una foto sin maquillaje

Madonna publicó una imagen inédita sin maquillaje en sus redes sociales y se convirtió en tendencia esta temporada festiva de fin de año. A sus 67 años, la Reina del Pop compartió momentos de celebración del Hanukkah junto a su familia: en las postales se observa a su novio Akeem Morris y sus hijas gemelas, mostrando una faceta más íntima y natural que rompió con su habitual estilo glamoroso.
Madonna sin filtros
La cantante Madonna, símbolo global de la música durante más de cuatro décadas, llamó la atención de sus seguidores y de los medios de todo el mundo al publicar una foto sin maquillaje en sus historias de Instagram.
La imagen, que rápidamente se volvió viral, fue tomada durante una celebración familiar del Hanukkah el pasado 20 de diciembre. En ella, la artista de 67 años aparece con el rostro desnudo, luciendo su piel al natural, mientras viste un vestido marrón con detalles de encaje blanco.
El texto que acompañó la fotografía fue breve y sencillo: “Insomne…”, reflejando un momento espontáneo y sin poses. Este gesto, contrario a la habitual estética glamorosa que ha caracterizado su carrera y sus apariciones públicas, se interpretó por muchos como una declaración de autenticidad y confianza en su imagen natural.
Un contexto familiar en plena celebración festiva
La publicación no se limitó a un autorretrato. Madonna también compartió otras fotos que capturaban la mesa familiar decorada especialmente para la celebración judía del Hanukkah. En una de ellas, se la ve junto a su novio, el deportista Akeem Morris, de 29 años, y sus hijas gemelas, Stella y Estere, de 13 años.
La escena incluía una menorá con siete de las ocho velas encendidas, flores y un ambiente cálido que evidenciaba la importancia de la tradición y la cercanía familiar en este momento del año.
La ausencia de algunos de sus otros hijos en las imágenes no pasó desapercibida para los seguidores, aunque eso no restó fuerza al mensaje de unión familiar y festividad compartida.
Más allá de la festividad, la publicación generó un amplio debate en redes sociales y medios especializados sobre la belleza y el envejecimiento.
Madonna, conocida por sus looks intensos y dramáticos a lo largo de su trayectoria, desde los años ochenta hasta la actualidad, mostró una vez más que su carrera artística ha estado marcada no solo por su música, sino por su capacidad para