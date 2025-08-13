Muertes por inanición

"Los niños del mundo pertenecen a todos”: Madonna pidió al Papa León visitar Gaza

«Santísimo Padre, por favor, ve a Gaza y lleva tu luz a los niños antes de que sea demasiado tarde», publicó Madonna en Instagram. «Como madre, no soporto ver su sufrimiento y eres el único de nosotros al que no se le puede negar la entrada", agregó. Por su parte, los músicos de la mítica banda irlandesa U2 expresaron su solidaridad con Palestina.