"Los niños del mundo pertenecen a todos”: Madonna pidió al Papa León visitar Gaza
«Santísimo Padre, por favor, ve a Gaza y lleva tu luz a los niños antes de que sea demasiado tarde», publicó Madonna en Instagram. «Como madre, no soporto ver su sufrimiento y eres el único de nosotros al que no se le puede negar la entrada", agregó. Por su parte, los músicos de la mítica banda irlandesa U2 expresaron su solidaridad con Palestina.
La reina del pop compartió en sus redes sociales su pedido al Sumo Pontífice.
Madonna pidió al Papa León XIV visitar Gaza y llevar su "luz a los niños antes de que sea demasiado tarde". La reina del pop estadounidense compartió su súplica en las redes sociales y dijo que el pontífice era "el único de nosotros al que no se le puede negar la entrada".
Su intervención se produjo mientras el Reino Unido, la UE, Australia, Canadá y Japón emitían una declaración en la que decían que "la hambruna se está desarrollando ante nuestros ojos" e instaron a tomar medidas para "revertir la inanición" .
“Santísimo Padre, por favor, ve a Gaza y lleva tu luz a los niños antes de que sea demasiado tarde», publicó Madonna en Instagram. "Como madre, no soporto ver su sufrimiento. Los niños del mundo pertenecen a todos. "Eres el único de nosotros al que no se le puede negar la entrada", agregó.
Israel se ha enfrentado a una creciente presión por la situación humanitaria en Gaza, y expertos respaldados por la ONU advirtieron el mes pasado que "el peor escenario de hambruna" se estaba desarrollando en el territorio asediado.
Ha seguido negando que haya hambruna en Gaza y ha acusado a las agencias de la ONU de no recoger la ayuda en las fronteras y entregarla.
La semana pasada, la agencia humanitaria de la ONU afirmó que la cantidad de ayuda que entraba en Gaza seguía siendo "muy inferior al mínimo requerido". Añadió que seguía encontrando obstáculos y retrasos al intentar recoger la ayuda en las zonas fronterizas controladas por Israel.
En julio, el nuevo Papa renovó su llamado a un alto el fuego en Gaza. Reuters.
La cantante de Like a Prayer agregó: "Necesitamos que las puertas humanitarias se abran completamente para salvar a estos niños inocentes". Se despidió diciendo: "No hay más tiempo. Por favor, di que te irás. Con cariño, Madonna".
En julio, el nuevo Papa renovó su llamado a un alto el fuego en Gaza después de que tres personas refugiadas en la iglesia católica en la ciudad de Gaza murieran en un ataque israelí.
Según PA News, afirmó: "Hago un llamamiento a la comunidad internacional para que respete el derecho humanitario y la obligación de proteger a los civiles, así como la prohibición del castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de poblaciones".
Un pedido a sus fans
Madonna -que el mes pasado lanzó su largamente rumoreado álbum de remixes Veronica Electronica- ha pronunciado apasionados discursos en el escenario sobre Gaza desde que comenzó la guerra.
Esto incluye mientras actuaba en el O2 de Londres en 2023, cuando les dijo a sus fans: "Me rompe el corazón ver sufrir a niños, adolescentes, ancianos; todo esto es desgarrador, estoy segura de que están de acuerdo. Pero aunque nuestros corazones estén rotos, nuestros espíritus no pueden romperse".
Instó a los fans a llevar "luz y amor" al mundo, tanto individual como colectivamente, a través de palabras y acciones, para "traer paz al Medio Oriente" y más allá.
En el título de su última publicación en línea, señaló que era el cumpleaños de su hijo Rocco y "el mejor regalo que puedo darle como madre es pedir a todos que hagan lo que puedan para ayudar a salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado en Gaza".
La estrella, que también pidió donaciones a tres organizaciones diferentes, continuó: "No estoy señalando con el dedo, culpando ni tomando partido. Todos están sufriendo. Incluso las madres de los rehenes. Rezo para que también las liberen”, dijo.
Declaración de solidaridad de U2
Los comentarios de Madonna también llegan cuando el líder de U2, Bono, junto con el resto de sus compañeros de banda, también publicaron una declaración para que los fans sepan cuál es su postura sobre el asunto.
La banda irlandesa U2 se solidarizó con el pueblo palestino.
Al condenar las acciones tanto del Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como de Hamás, el líder irlandés dijo : "Nuestra banda se solidariza con el pueblo de Palestina que realmente busca un camino hacia la paz y la coexistencia con Israel y con su legítima y justa demanda de un Estado. Nos solidarizamos con los rehenes restantes y pedimos que alguien racional negocie su liberación”.
Hamás mató a más de 1.200 personas y tomó a 251 rehenes en su ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023. La respuesta de Israel en Gaza ha matado al menos a 61.599 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamás, cuyo balance la ONU considera fiable.
El martes, el Ministerio de Salud dijo que cinco personas más habían muerto por desnutrición, lo que eleva el número total de muertes a 227, incluidos 103 niños.
