La ONU reporta 227 muertes por desnutrición en Gaza, entre ellas más de 100 niños

El organismo advirtió que el ingreso de ayuda humanitaria sigue por debajo del mínimo necesario y que las demoras impuestas por Israel agravan la emergencia alimentaria.

La ONU advierte que el hambre en Gaza está en su peor nivel desde 2023. Foto: Xinhua
 23:50
Por: 

Las autoridades de salud en Gaza informaron este martes que cinco personas murieron en las últimas horas por desnutrición y hambre, lo que eleva a 227 el total de fallecidos desde octubre de 2023, según datos de la ONU. Entre las víctimas se cuentan 103 niños, precisó el vocero del secretario general, Stephane Dujarric.

Pastor, 3, and Josue, 4, both of whom have been hospitalised in the past for malnutrition, according to their mother, bathe next to their brother Duglas, 5, outside their house in Barquisimeto, Venezuela November 28, 2019. "They have not gone to bed without eating, but when I have food for the night I do not have anything to give them in the day," said their mother, Gregoria Hernandez, while explaining the availability of food at home for her children. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins SEARCH "VENEZUELA MALNUTRITION" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.Niños palestinos esperan una ración de comida en Gaza. Foto: Reuters

El Programa Mundial de Alimentos alertó que el hambre y la desnutrición han alcanzado sus niveles más altos desde el inicio del conflicto. Sin embargo, el ingreso de artículos humanitarios al enclave sigue por debajo del mínimo requerido, con demoras y obstáculos que impiden a Naciones Unidas entregar asistencia en la escala necesaria.

Nemah Hamouda heats a herbal mixture in a metal teapot to feed her three-month-old granddaughter, Muntaha, amid a severe shortage of infant formula and rising malnutrition, in Gaza City, July 29, 2025. REUTERS/Dawoud Abu AlkasEl ingreso de ayuda humanitaria sigue con restricciones y demoras. Foto: Reuters

Demoras y restricciones para la ayuda

El lunes, la ONU solicitó coordinar con las autoridades israelíes 16 misiones de asistencia, que incluían la entrega de alimentos, medicamentos y combustibles. Solo cuatro fueron aprobadas y tres fueron rechazadas. Otras cuatro enfrentaron obstáculos, aunque finalmente se completaron. De las cinco restantes, dos fueron canceladas por las organizaciones, dos no pudieron concretarse y una sigue en curso pese a las trabas.

Dujarric advirtió que los procesos de coordinación “a menudo se prolongan durante horas debido a autorizaciones impredecibles”, lo que provoca la pérdida de tiempo valioso en medio de una crisis humanitaria creciente.

