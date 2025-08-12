La ONU reporta 227 muertes por desnutrición en Gaza, entre ellas más de 100 niños

Las autoridades de salud en Gaza informaron este martes que cinco personas murieron en las últimas horas por desnutrición y hambre, lo que eleva a 227 el total de fallecidos desde octubre de 2023, según datos de la ONU. Entre las víctimas se cuentan 103 niños, precisó el vocero del secretario general, Stephane Dujarric.
Niños palestinos esperan una ración de comida en Gaza. Foto: Reuters
El Programa Mundial de Alimentos alertó que el hambre y la desnutrición han alcanzado sus niveles más altos desde el inicio del conflicto. Sin embargo, el ingreso de artículos humanitarios al enclave sigue por debajo del mínimo requerido, con demoras y obstáculos que impiden a Naciones Unidas entregar asistencia en la escala necesaria.
El ingreso de ayuda humanitaria sigue con restricciones y demoras. Foto: Reuters
Demoras y restricciones para la ayuda
El lunes, la ONU solicitó coordinar con las autoridades israelíes 16 misiones de asistencia, que incluían la entrega de alimentos, medicamentos y combustibles. Solo cuatro fueron aprobadas y tres fueron rechazadas. Otras cuatro enfrentaron obstáculos, aunque finalmente se completaron. De las cinco restantes, dos fueron canceladas por las organizaciones, dos no pudieron concretarse y una sigue en curso pese a las trabas.
Dujarric advirtió que los procesos de coordinación “a menudo se prolongan durante horas debido a autorizaciones impredecibles”, lo que provoca la pérdida de tiempo valioso en medio de una crisis humanitaria creciente.
