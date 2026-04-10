Este viernes 10 de abril de 2026, el mundo puso sus ojos nuevamente en Londres. En coincidencia con el centenario del nacimiento de la reina Isabel II (21 de abril de 1926), la Galería del Rey del Palacio de Buckingham inauguró la muestra más ambiciosa y completa jamás realizada sobre su vestuario.
El Palacio de Buckingham abre el placard histórico de Isabel II al cumplir cien años
Con más de 200 piezas que recorren casi diez décadas, la exposición "La reina Isabel II: Su vida con estilo" revela el uso de la moda como una herramienta diplomática y de poder. Desde el imponente vestido de su coronación hasta sus icónicos conjuntos monocromáticos, la muestra es el mayor homenaje visual a la monarca más longeva del Reino Unido.
A través de unas 200 piezas, la exhibición permite desentrañar cómo una mujer de poco más de 1,60 metros logró, mediante telas y colores, proyectar una imagen de estabilidad y autoridad global durante siete décadas de reinado.
El lenguaje oculto de los colores
Para Isabel II, el color nunca fue una elección azarosa. Según explicó la curadora de la muestra e historiadora del arte, Caroline de Guitaut, la monarca comprendió tempranamente que su ropa era un "instrumento de diplomacia". Un ejemplo destacado en las salas es el vestido verde y blanco —colores de la bandera paquistaní— que utilizó durante una gira oficial por ese país.
"La Reina sabía que, al estar rodeada de multitudes de miles de personas, debía destacar. Por eso elegía tonos llamativos y siempre acompañaba sus trajes de día con sombreros, creando una conexión visual inmediata con el público", señaló De Guitaut. Esta estrategia, conocida como "diplomatic dressing", le permitió comunicar respeto por las naciones visitadas sin pronunciar una sola palabra.
Joyas del diseño: de la cuna al trono
La exposición organiza el recorrido de manera cronológica, permitiendo a los visitantes observar la evolución desde la infancia hasta su faceta de Jefa de Estado. Entre los tesoros que salen a la luz por primera vez, sobresale la túnica de bautismo de 1841, encargada originalmente por la reina Victoria, y que Isabel vistió en sus primeros meses de vida.
Sin embargo, las piezas que mayor expectación generan son las creadas por su diseñador de confianza, Sir Norman Hartnell: el vestido de su boda con el príncipe Felipe en 1947 y el suntuoso traje de la coronación de 1953. También se destaca un diseño que marca un hito en la cultura pop: el vestido negro de seda que lució en 1956 durante el estreno de la película The Battle of the River Plate, noche en la que protagonizó su recordado encuentro con la actriz Marilyn Monroe.
Entre la tradición y la intimidad
Más allá de los grandes protocolos, la muestra ofrece una mirada a la Isabel II "privada". Los visitantes pueden ver sus faldas de tartán y pantalones de montar, prendas esenciales en sus veranos en el castillo de Balmoral (Escocia), donde la monarca se permitía un estilo más relajado y cercano a su pasión por la naturaleza y los caballos.
La exhibición, que permanecerá abierta hasta el 18 de octubre, incluye no solo prendas, sino también bocetos originales y correspondencia manuscrita con sus modistos, como Angela Kelly, revelando que la Reina participaba activamente en el proceso de creación de su propia imagen icónica.