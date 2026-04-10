Un siglo de estilo

El Palacio de Buckingham abre el placard histórico de Isabel II al cumplir cien años

Con más de 200 piezas que recorren casi diez décadas, la exposición "La reina Isabel II: Su vida con estilo" revela el uso de la moda como una herramienta diplomática y de poder. Desde el imponente vestido de su coronación hasta sus icónicos conjuntos monocromáticos, la muestra es el mayor homenaje visual a la monarca más longeva del Reino Unido.