En la Abadía de Westminster

Kate Middleton y un gesto de austeridad que recorre el mundo: un collar de perlas falsas para una cita histórica

En el marco del Día de la Commonwealth 2026, la Princesa de Gales sorprendió al combinar joyas históricas de la Reina Isabel II con un vistoso collar de "fantasía" de 320 euros. Una elección que mezcla la tradición monárquica con un mensaje de sostenibilidad y cercanía en tiempos de transformación para la Corona.