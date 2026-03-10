Kate Middleton y un gesto de austeridad que recorre el mundo: un collar de perlas falsas para una cita histórica
En el marco del Día de la Commonwealth 2026, la Princesa de Gales sorprendió al combinar joyas históricas de la Reina Isabel II con un vistoso collar de "fantasía" de 320 euros. Una elección que mezcla la tradición monárquica con un mensaje de sostenibilidad y cercanía en tiempos de transformación para la Corona.
A primera vista, el imponente collar de cinco hileras que lucía la princesa parecía una pieza de alta joyería. REUTERS/Hannah McKay
La Princesa de Gales, quien atraviesa un 2026 de gran relevancia tras su retorno a la agenda pública, eligió para la ocasión un estilismo que esconde un potente mensaje de diplomacia no verbal.
Un look con sello de identidad
Kate deslumbró con un conjunto en color azul marino —su tono predilecto para las grandes citas de Estado— compuesto por un vestido abrigo de la diseñadora Catherine Walker y un sombrero de ala ancha con detalles de red.
Pero fue su joyería lo que despertó el mayor interés de los especialistas: una combinación equilibrada entre el incalculable valor del cofre real y la accesibilidad de la moda contemporánea.
El misterio de las perlas: lujo vs. accesibilidad
A primera vista, el imponente collar de cinco hileras que lucía la princesa parecía una pieza de alta joyería. No obstante, se trata de una creación de la joyera Susan Caplan, confeccionada con perlas artificiales y un broche de cristal Swarovski. La pieza, cuyo valor de mercado ronda los 320 euros, pertenece a una colección de estilo "vintage" de los años 80.
¿Por qué la futura reina consorte elegiría perlas falsas para uno de los eventos más solemnes del calendario británico? Los analistas coinciden en que se trata de un gesto deliberado hacia la sostenibilidad y la austeridad. Caplan es una marca conocida por su enfoque ecológico y por rescatar piezas de archivo, una filosofía que encaja con la imagen de modernización que Kate busca imprimir a su rol.
El contraste: los pendientes de Isabel II
Para equilibrar el atuendo y mantener el protocolo, Middleton no descuidó el legado histórico. Completó su look con los pendientes de diamantes y perlas de Baréin, una de las piezas más queridas de la colección personal de la Reina Isabel II.
Estas joyas, que fueron un regalo de bodas para la difunta monarca en 1947, aportaron el peso institucional necesario para una ceremonia que celebra la unidad de las naciones.
Este uso híbrido de accesorios no es casual. Como ya se ha visto en recientes visitas a ciudades como Leicester, donde lució un collar de rosas y perlas naturales, la Princesa de Gales utiliza su vestuario para "humanizar" la distancia de su rango. Al mezclar perlas de fantasía con diamantes históricos, Kate reafirma su posición como el puente entre la tradición inamovible de los Windsor y las nuevas demandas de una sociedad que valora la transparencia y el consumo responsable.