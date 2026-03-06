Realeza y diplomacia

El mensaje oculto tras el collar de rosas y perlas de Kate Middleton en su visita a Leicester

En un gesto que combina respeto cultural y simbolismo nacional, la Princesa de Gales sorprendió al lucir un accesorio artesanal durante su encuentro con la comunidad del sur de Asia. Un "lienzo en blanco" que permitió estrechar lazos a través de la moda.