En el Día Mundial del Cáncer, Kate Middleton habló de su experiencia personal

Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer, una fecha impulsada por la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) para promover la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento a quienes atraviesan la enfermedad. En ese marco, la princesa de Gales, Kate Middleton, compartió un mensaje personal en el que se refirió a su experiencia reciente con el tratamiento oncológico y envió un mensaje de esperanza a pacientes y familias.
La esposa del príncipe William utilizó las redes oficiales de la Casa Real para expresar cómo atravesó los últimos meses luego de que se confirmara su diagnóstico de cáncer. En el texto, destacó la importancia del apoyo familiar y médico durante el proceso y reconoció que el tratamiento implicó cambios profundos en su vida cotidiana.
Según señaló, el tránsito por la enfermedad le permitió comprender mejor a quienes enfrentan situaciones similares y valorar el acompañamiento de profesionales de la salud y organizaciones dedicadas a la atención oncológica: "En el Día Mundial contra el Cáncer, mis pensamientos están con todos aquellos que enfrentan un diagnóstico de cáncer, están recibiendo tratamiento o están buscando su camino hacia la recuperación", expresa la princesa.
La princesa de Gales acompañó sus palabras con imágenes de su visita al hospital oncológico The Royal Marsden, del que es patrona. Chris Jackson/Pool via REUTERS
Y continúa: "El cáncer toca tantas vidas. No solo las de los pacientes, sino también las de sus familias, amigos y cuidadores. Como sabrá cualquiera que haya vivido esta experiencia, no es lineal. Hay momentos de miedo y agotamiento. Pero también momentos de fortaleza, bondad y profunda conexión".
Kate añade: "Hoy es un recordatorio de la importancia del cuidado, la comprensión y la esperanza. Sepan que no están solos".
Además, la princesa de Gales acompañó sus palabras con imágenes de su visita al hospital oncológico The Royal Marsden, del que es patrona, un momento del año pasado en el que contó con la presencia y el apoyo de su esposo mientras charlaba con otras personas que pasaban por los mismos miedos y temores que ella sintió.
El anuncio sobre el estado de salud de Kate Middleton se había conocido meses atrás y generó una fuerte repercusión a nivel mundial, debido a su rol dentro de la monarquía británica y a su habitual exposición pública. Desde entonces, la princesa redujo su agenda oficial para enfocarse en su recuperación.
En su mensaje, remarcó que el cáncer no solo afecta al paciente sino también a su entorno cercano, y subrayó la necesidad de sostener políticas de prevención, detección temprana y acceso a tratamientos adecuados.
La princesa de Gales alentó a quienes están en tratamiento a no perder la confianza y agradeció el respaldo recibido por parte del público.
El Día Mundial del Cáncer
La jornada del 4 de febrero fue instaurada por la UICC con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de hábitos saludables, controles médicos periódicos y reducción de factores de riesgo. Cada año, distintos líderes, instituciones y figuras públicas participan con mensajes que buscan visibilizar la problemática.
En este contexto, las palabras de Kate Middleton se sumaron a una serie de pronunciamientos internacionales destinados a reforzar la empatía social hacia quienes atraviesan tratamientos oncológicos.
Un mensaje de esperanza
En el cierre de su comunicado, la princesa de Gales alentó a quienes están en tratamiento a no perder la confianza y agradeció el respaldo recibido por parte del público. Su testimonio fue replicado por medios internacionales y valorado por asociaciones vinculadas a la lucha contra el cáncer.