Dress code confirmado

El arte se adueña de la pasarela: se reveló la temática para la Met Gala 2026

Bajo la consigna "Fashion is Art", la noche más importante de la moda en Nueva York buscará difuminar las fronteras entre la alta costura y las bellas artes. Beyoncé y Nicole Kidman encabezarán una gala que promete ser histórica.