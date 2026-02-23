El arte se adueña de la pasarela: se reveló la temática para la Met Gala 2026
Bajo la consigna "Fashion is Art", la noche más importante de la moda en Nueva York buscará difuminar las fronteras entre la alta costura y las bellas artes. Beyoncé y Nicole Kidman encabezarán una gala que promete ser histórica.
Rihanna en la Met Gala del 2015. REUTERS/Lucas Jackson
El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) terminó con el misterio este lunes al anunciar oficialmente el código de vestimenta para la Met Gala 2026: “Fashion is Art” (La moda es arte). La cita, programada como es tradición para el primer lunes de mayo (en este caso, el 4 de mayo), no solo marca el evento social más exclusivo del mundo, sino que dará inicio a la exposición anual del Costume Institute, titulada "Costume Art".
La temática de este año invita a un diálogo profundo entre el diseño de indumentaria y las disciplinas artísticas tradicionales como la pintura y la escultura. Según explicó Andrew Bolton, curador jefe del Costume Institute, la muestra explorará la "centralidad del cuerpo vestido", analizando cómo la ropa ha moldeado la figura humana a lo largo de 5.000 años de historia del arte.
A diferencia de ediciones anteriores con consignas más literales, “Fashion is Art” ofrece un abanico de interpretación sumamente amplio. Se espera que los invitados y sus diseñadores no solo luzcan prendas espectaculares, sino que transformen el cuerpo en una obra tridimensional.
Expertos de la industria anticipan una alfombra roja cargada de referencias al Rococó, el Barroco y el Renacimiento, así como reinterpretaciones de cuadros icónicos. ¿Veremos acaso una versión textil de "Madame X" de Sargent o una deconstrucción de las figuras de Picasso? El desafío para las celebridades será equilibrar la teatralidad con el concepto puro.
Beyoncé, que regresa a la gala tras una década de ausencia y será una de las líderes de la comitiva. REUTERS/Lucas Jackson
Anfitriones de lujo y el regreso de una figura icónica
La edición 2026 contará con un panel de copresidentes de alto impacto mediático y cultural.Beyoncé, que regresa a la gala tras una década de ausencia, liderará la comitiva junto a la ganadora del Oscar Nicole Kidman, la leyenda del tenis Venus Williams y, por supuesto, la editora de Vogue, Anna Wintour.
El comité anfitrión también incluirá nombres de peso como Anthony Vaccarello (director creativo de Saint Laurent) y la actriz Zoë Kravitz, además de figuras del momento como Sabrina Carpenter, Sam Smith y la estrella del K-pop, LISA. Por su parte, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y Lauren Sánchez actuarán como presidentes honorarios.
Se reveló el código de vestimenta para la Met Gala 2026: La moda es arte.
Expectativa en las próximas semanas
La muestra "Costume Art", que abrirá al público el 10 de mayo de 2026, contará con casi 400 piezas, incluyendo 200 prendas históricas y contemporáneas que dialogarán con 200 obras de arte de la colección permanente del Met. La exposición ocupará las nuevas galerías Condé M. Nast, consolidando a la moda como el hilo conductor que une a todos los departamentos del museo.
Ahora, con el concepto ya sobre la mesa, la atención se traslada ahora a las escalinatas del Met, donde en las próximas semanas se espera conocer la lista definitiva de invitados, un secreto guardado llaves por Anna Wintour. Los especialistas en moda estarán atentos a las confirmaciones de las grandes casas de alta costura, como Balenciaga, Schiaparelli y Dior, que ya estarían trabajando en piezas de archivo o diseños exclusivos para reinterpretar el lema "La moda es arte".
Asimismo, se aguarda que el museo revele más detalles sobre la disposición de las salas y si habrá alguna participación especial de artistas plásticos contemporáneos que colaboren directamente con las celebridades en sus 'performances' sobre la alfombra roja.