Beyoncé en el club de Forbes: las claves de su fortuna millonaria
La artista ingresó al selecto club de celebridades con una fortuna superior a los USD 1.000 millones. Giras millonarias, negocios propios y control total sobre su carrera explican su meteórico ascenso.
Beyoncé alcanzó un nuevo hito en su carrera al ser incluida en el exclusivo club de multimillonarios de la revista Forbes. La publicación estimó su patrimonio en más de mil millones de dólares, ubicándola entre las personalidades más ricas y poderosas del entretenimiento global.
Este reconocimiento no solo celebra su éxito artístico, sino también su capacidad como empresaria, productora y referente cultural. Con este logro, Beyoncé se une a figuras como su esposo Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna y Bruce Springsteen, todos artistas que supieron transformar su fama en imperios económicos.
La artista ingresó al club de celebridades millonarias. Crédito: Reuters.
Claves de su fortuna
La base de la fortuna de Beyoncé se encuentra en su sólida carrera musical, construida desde sus inicios con Destiny’s Child y potenciada por su trabajo como solista. La artista no solo ha vendido millones de discos, sino que también mantiene el control de su catálogo musical, lo que le permite maximizar ingresos por derechos de reproducción, licencias y sincronizaciones.
Uno de los pilares más fuertes de su riqueza son sus giras. En 2023, la gira “Renaissance World Tour” recaudó más de USD 570 millones, convirtiéndose en la más exitosa del año.
Pero fue en 2024, con su tour “Cowboy Carter”, donde superó marcas previas: según Forbes, la gira sumó más de USD 500 millones en entradas y merchandising, con márgenes de beneficio superiores al 80%. Todo esto bajo la producción de su propia firma: Parkwood Entertainment.
Beyoncé también incursionó con éxito en el mundo empresarial. En 2024 lanzó su línea de cuidado capilar Cécred, y mantiene presencia en la industria de bebidas con la marca Sir Davis. Además, colaboró con marcas como Levi’s y participó en eventos masivos como el Super Bowl, lo que refuerza su poder de marketing e influencia global.
Beyoncé representa un modelo de artista con independencia creativa y financiera. Crédito: Reuters.
Liderazgo femenino y control creativo
Más allá del dinero, Beyoncé representa un modelo de artista con independencia creativa y financiera. Fundadora de Parkwood Entertainment, produce y dirige sus propios proyectos, lo que le otorga control absoluto sobre su imagen, sus shows y sus productos. Su historia se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino en una industria históricamente dominada por hombres.
Con casi tres décadas de carrera, Beyoncé consolidó un estilo propio que va más allá del escenario. Es activista, madre, empresaria y referente global. Su ingreso al club de multimillonarios de Forbes no es solo una cifra: es la confirmación de un modelo de éxito construido con estrategia, talento y visión a largo plazo.