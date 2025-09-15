La alfombra roja de los Emmy 2025: brillo, glamour y extravagancia en Los Ángeles

Las estrellas de la televisión de Hollywood se reunieron en el Peacock Theatre de Los Ángeles para celebrar lo más destacado del año. La alfombra roja de los Premios Emmy 2025 brilló con elegancia y sofisticación, donde la mayoría de los invitados posaron sonrientes ante fotógrafos y medios de todo el mundo.
Sin embargo, como siempre ocurre en estos eventos, también hubo espacio para los looks más excéntricos y teatrales, que se ganaron todas las miradas por su creatividad y exceso.
Kori King rinde homenaje a Michael Jackson
Kori King, participante de RuPaul's Drag Race, sorprendió al público con un outfit inspirado en Michael Jackson, recreando uno de los estilos más icónicos de los años 90. “Quería estar cómoda y elegante”, declaró Kori a Entertainment Weekly sobre su elección para los Emmy 2025.
Kori King. Reuters
Desde su participación en Drag Race, Kori ha ganado numerosos seguidores gracias a sus divertidos videos en redes sociales, donde se transforma en el Rey del Pop con imitaciones cómicas y divertidos cameos.
Jenna Ortega y su vestido de gemas
La estrella de Miércoles, Jenna Ortega, fue uno de los focos de atención con un top de gemas de colores firmado por Givenchy, combinado con una falda negra de tubo con abertura de la colección otoño/invierno 2025. Su look generó opiniones divididas entre el público y la crítica, consolidándose como uno de los momentos más comentados de la alfombra roja.
Catherine Zeta-Jones y Jenna Ortega. Reuters
Arrietty y la inspiración del sudeste asiático
Arrietty, drag queen de la temporada 17 de RuPaul's Drag Race, deslumbró con un vestido azul metálico y un peinado inspirado en la estética tradicional tailandesa. Su estilo capturó la atención por su elegancia y originalidad, convirtiéndose en uno de los outfits más espectaculares de la noche.
Arrietty. Reuters.
Lucky Starzzz y su jardín de rosas
Conocida por mezclar lo camp con lo club kid, Lucky Starzzz presentó un look lleno de color y creatividad, que describió como “una venus atrapamoscas en medio de un jardín de rosas”. Su atuendo destacó por la teatralidad y la extravagancia, fiel a su estilo único que busca crear mundos visuales en cada aparición.
Lucky Starzzz.
Hormona Lisa se transforma en Miss Piggy
La drag Hormona Lisa optó por un homenaje al famoso personaje Miss Piggy, con un diseño confeccionado por ella misma. Su atuendo original y detallista se convirtió en uno de los más comentados por su ingenio y fidelidad al personaje.
Hormona Lisa.
Joella y el gigante Labubu
Joella sorprendió a todos con un disfraz de Labubu, uno de los muñecos más controvertidos de la última década. Su elección de vestuario causó sensación y aseguró que ninguna mirada pasara desapercibida en la alfombra roja de los Emmy 2025.
Ryan Ken y su arcoíris de colores
Ryan Ken optó por un conjunto llamativo compuesto por un vestido naranja con volantes y una chaqueta estampada con grafitis, complementada con dos grandes colgantes. Aunque su propuesta fue audaz y original, dividió las opiniones por su extravagancia.
Ryan Ken.
Suzie Toot y el estilo Charles Chaplin
Suzie Toot cerró la noche con un look inspirado en Charles Chaplin: un conjunto blanco y negro con una gran lazada y un sombrero característico del legendario actor. Su atuendo combinó elegancia y teatralidad, consolidándose como uno de los más sofisticados de la velada.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.