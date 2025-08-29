Primeras imágenes: Jude Law interpreta a Vladimir Putin en la nueva película “The Wizard of the Kremlin”
Basado en la novela homónima de Giuliano da Empoli, publicada en 2022, el film dirigido por el francés Olivier Assayas se desarrolla en Rusia, a principios de los años noventa, en medio del caos político surgido tras el fin de la Unión Soviética.
Jude Law ha interpretado a un papa joven, al capitán Garfio de “Peter Pan”, a un villano de “Star Wars” y al mismísimo profesor Dumbledore de las historias de Harry Potter. Pero nada preparó al público para ver a Law como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la película“The Wizard of the Kremlin”, de la que se divulgó este jueves la primera imagen oficial del actor en el papel.
La película “The Wizard of the Kremlin”, dirigida por el francés Olivier Assayas, fue presentada este jueves en la edición 82 del Festival de Cine de Venecia, donde participa en la sección oficial.
Basada en la novela homónima de Giuliano da Empoli, publicada en 2022, “The Wizard of the Kremlin” se desarrolla en Rusia, a principios de los años 90, en medio del caos político surgido tras el fin de la Unión Soviética.
Según el sitio web de la Biennale di Venezia, “un joven brillante, Vadim Baranov, traza su propio camino. Primero artista, luego productor de telerrealidad, se convierte en el asesor de imagen de un agente de la KGB en ascenso: Vladimir Putin. En el corazón del poder, Baranov moldea la nueva Rusia, desdibujando los límites entre la verdad y la mentira, la creencia y la manipulación”.
El rol protagónico de Paul Dano en la trama
Esto significa que la película mostrará a Putin antes de ser el hombre fuerte de Rusia y que será un personaje secundario, ya que “The Wizard of the Kremlin” se centra en la figura de Baranov, interpretado por el actor Paul Dano, y en la figura de la joven Ksenia (Alicia Vikander), quien se resiste a su encanto.
“Años después, tras retirarse en silencio y rodearse de misterio, Baranov finalmente se abre y revela los oscuros secretos del régimen que ayudó a construir”, concluye la sinopsis oficial de la película.
De "Carlos" a "Wasp Network": un recorrido por su filmografía
El director Assayas dijo en el sitio web oficial del festival de Venecia que el filme “no es una película sobre el ascenso de un solo hombre, ni sobre la fuerza con la que se impone el poder, ni sobre la reinvención de una nación que es a la vez moderna y arcaica, nuevamente bajo el yugo del totalitarismo.
Anclada en hechos reales y contemporáneos, es más bien una reflexión sobre la política moderna; o, mejor dicho, sobre las cortinas de humo tras las que ahora se esconde: cínica, engañosa y tóxica”.
Assayas añadió que “The Wizard of the Kremlin” no es tanto “una película política como una película sobre la política; y la perversidad de sus métodos, que ahora nos mantienen a todos como rehenes”.
En una entrevista en la publicación Variety este jueves, Olivier Assayas insistió en que la película explora los cimientos del “mundo político moderno”, más que solo la “historia del origen de Putin”. Y agregó que Law “lo transformó y reinventó por completo (a Putin) y lo hizo muy creíble”.
Además de “The Wizard of the Kremlin”,Assayas dirigió “Carlos”, la miniserie sobre el terrorista venezolano Carlos Ilich Ramírez “el Chacal”, que recibió dos nominaciones a los premios Emmy en 2011, y el film para televisión “Wasp Network”, en 2019, sobre cinco cubanos detenidos por espionaje en EE.UU., con Penélope Cruz, Ana de Armas, Gael García Bernal, Edgar Ramírez y Wagner Moura.
“The Wizard of the Kremlin” se estrenará en Francia el 21 de enero de 2026, pero todavía se desconoce su fecha de lanzamiento en salas de cine de EE.UU. y Latinoamérica.
