82º Festival de Cine de Venecia

Primeras imágenes: Jude Law interpreta a Vladimir Putin en la nueva película “The Wizard of the Kremlin”

Basado en la novela homónima de Giuliano da Empoli, publicada en 2022, el film dirigido por el francés Olivier Assayas se desarrolla en Rusia, a principios de los años noventa, en medio del caos político surgido tras el fin de la Unión Soviética.