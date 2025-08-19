Rosalía: el encanto del romanticismo que revoluciona la moda mundial
Una estética que combina tradición y vanguardia convierte a la artista catalana en referente global del estilo contemporáneo. Su apuesta por lo romántico con toques modernos desafía las reglas de la moda.
Rosalía: el encanto del romanticismo que revoluciona la moda mundial.
Rosalía ha logrado imponer una narrativa visual única que amalgama elementos clásicos con un enfoque moderno y disruptivo. Su estilo personal fusiona vestidos de inspiración vintage, tonos pastel, corsés y detalles delicados con accesorios de alto impacto como botas robustas y piezas de diseño vanguardista.
Cada aparición pública se convierte en una declaración estética: ya sea con un vestido largo de cuadros en tonos suaves o con una melena extra larga adornada con moños al estilo “coquette”, la cantante proyecta una imagen de feminidad poderosa. Esa combinación de delicadeza y fuerza es una de sus marcas registradas más reconocidas.
Rosalía, un ícono del estilo global.
La moda como parte de su arte
Lejos de limitarse al vestuario, la moda en Rosalía es parte integral de su discurso artístico. En su gira “Motomami”, el vestuario cobró un rol protagónico gracias al uso de cámaras y recursos tecnológicos en escena que permitieron una experiencia inmersiva donde la ropa también era performance.
Este enfoque performático se extiende a sus videoclips, donde el estilismo adquiere un rol narrativo clave, y también a sus incursiones en el mundo audiovisual como actriz, en producciones donde el vestuario funciona como una prolongación de su personalidad artística.
En los últimos meses, Rosalía protagonizó la portada de la edición de septiembre de una importante revista de moda estadounidense, consolidando su figura como musa de la estética romántica contemporánea. Con un estilismo cuidado y una imagen visualmente potente, se destacó por su capacidad de reinterpretar lo clásico con una mirada moderna.
Además, fue seleccionada como embajadora global de la marca deportiva New Balance. La campaña en la que participa presenta un modelo de zapatillas que fusiona diseño retro con innovación tecnológica, en línea con la estética que la artista propone: un diálogo constante entre pasado y futuro.
La moda como parte de su arte. Crédito: Reuters.
Creadora de tendencias
Rosalía no solo sigue las tendencias: las marca. Su estilo es hoy objeto de análisis por parte de diseñadores, editoras de moda y especialistas en imagen. Su versatilidad le permite pasar de una imagen etérea y romántica a otra más transgresora y urbana sin perder coherencia estética.
Según representantes de la firma New Balance, su capacidad para reinterpretar el presente y proyectar una imagen poderosa fueron claves para convertirla en figura global. Su autenticidad y riesgo la distinguen en un mundo donde muchas estrellas optan por fórmulas ya probadas.
Rosalía se ha convertido en una figura fundamental para entender cómo la moda puede ser una herramienta de comunicación, identidad y arte. Su estilo no solo acompaña su música: la potencia. Y en ese recorrido, ha inspirado a toda una generación que encuentra en su estética una forma de expresarse con libertad y personalidad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.