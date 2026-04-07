Estremecedor

Entre Ríos: Hallan muerta a una niña con parálisis cerebral dentro su habitación infestada de bichos

El cuerpo de Luana Cabral yacía en una habitación con insectos y la familia impedía el ingreso con excusas. El caso se descubrió cuando su hermano de 5 años contó lo ocurrido y alertó a una hermana mayor.