Encontraron muertos a una mujer de 41 años y a su hijo de 7 en un hotel de Recoleta

Un episodio conmocionante se registró este viernes en el barrio de Recoleta (Ciudad de Buenos Aires), donde una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron hallados sin vida en la habitación de un hotel. El hallazgo se produjo luego de que el encargado alertara por su ausencia al desayuno y la falta de respuesta a varios llamados. La Justicia investiga las causas de las muertes.
Descubrimiento inesperado en un hotel de Recoleta
El personal del Hotel Ker, ubicado en Marcelo T. de Alvear al 1368, casi esquina Ayacucho, dio aviso a la policía alrededor de las 10 de la mañana cuando al no ver bajar a desayunar ni presentarse para el check-out a una mujer y su hijo, decidió golpear la puerta de la habitación N.º 306 sin obtener respuesta.
Un episodio conmocionante se registró este viernes en un hotel del barrio de Recoleta.
Ante la falta de señales de vida, el encargado llamó a las fuerzas de seguridad y, al ingresar a la habitación, se encontró con la escena que derivó en uno de los hechos más perturbadores de la jornada en la capital argentina: el cuerpo sin vida de ambos, la mujer en la bañera y el niño en el mismo cuarto.
Ambas víctimas, de nacionalidad argentina, habían arribado al hotel el jueves anterior con la intención de pernoctar por una sola noche, detallaron fuentes policiales.
Actuación de las autoridades y primeras diligencias
Tras el hallazgo, efectivos de la Policía de la Ciudad y la Fiscalía Criminal y Correccional N.º 59, a cargo de Laura Belloqui, se presentaron en el lugar para comenzar las primeras medidas investigativas.
El gerente del hotel y parte del personal de limpieza fueron convocados a prestar declaración para aportar datos sobre el comportamiento de las víctimas y cualquier detalle relevante de los últimos movimientos.
Además, los investigadores buscan establecer contacto con familiares para precisar la identidad plena de la mujer y del niño, así como reconstruir sus últimos contactos y motivaciones para alojarse en el establecimiento.
Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Causas aún bajo investigación
Hasta el momento, las causas del fallecimiento de ambas personas no han sido determinadas y permanecen bajo análisis por parte de los peritos. La escena, según fuentes judiciales, no ofrece conclusiones rápidas, por lo que se esperan resultados de autopsias, análisis toxicológicos y otras pruebas que permitan esclarecer si se trató de una muerte natural, un accidente, una situación voluntaria o un hecho delictivo.
En este tipo de casos, los fiscales recopilan testimonios, revisan cámaras de seguridad de los alrededores, comunicaciones telefónicas y cualquier otra evidencia que pueda ayudar a reconstruir el hecho.
Preocupación en la zona y contexto social
El dramático descubrimiento en pleno Recoleta —uno de los barrios más transitados y turísticos de Buenos Aires— generó conmoción entre visitantes y vecinos. Si bien es una zona con alto flujo de personas y presencia policial habitual, episodios de esta naturaleza recuerdan la importancia de protocolos eficientes para abordar emergencias médicas y situaciones críticas en alojamientos urbanos.
Casos similares de hallazgos sin vida en hoteles o viviendas han sido noticia en el país, aunque cada escenario tiene características propias que las autoridades deben tratar con especial rigor.
Mientras continúa la investigación judicial y los peritajes destinados a determinar qué ocurrió en la habitación del hotel, familiares y allegados de las víctimas aguardan novedades con profundo dolor. El caso, que aún no tiene una explicación oficial, mantiene en alerta a la comunidad porteña y a las fuerzas de seguridad, que trabajan para esclarecer todos los detalles de esta tragedia.