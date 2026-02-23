Fundamentos del fallo

Para el juez, el penitenciario condenado por un suicidio "incumplió todas y cada una de las reglas de cuidado"

“Claramente el acusado incumplió todas y cada una de las reglas penitenciarias, hospitalarias y de sentido común de cuidado”, dijo el juez Luis Octavio Silva en su sentencia. César Daniel Zalazar fue llevado a juicio el mes pasado, por la muerte de un paciente del hospital Mira y López que se suicidó con el arma reglamentaria del agente.