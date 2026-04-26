Un nuevo episodio de violencia sobre el corredor de circunvalación oeste encendió la alarma el sábado por la noche en la ciudad de Santa Fe. El hecho, que dejó como saldo a dos mujeres lesionadas, se produjo en un tramo clave de circulación y vuelve a poner el foco sobre ataques a vehículos en tránsito.
Apedrearon un colectivo en Circunvalación y Mendoza; dos mujeres lesionadas
Las víctimas son oriundas de la ciudad de Paraná. Fueron asistidas en el lugar por personal de emergencias y continuaron viaje por sus propios medios.
De acuerdo a la información recabada, cerca de las 19:40 un colectivo de larga distancia de la empresa Flecha Bus —que cubría el trayecto entre Buenos Aires y Entre Ríos— detuvo su marcha en la intersección de Circunvalación y calle Mendoza.
Según manifestó el conductor a los efectivos intervinientes, momentos antes, mientras circulaba en sentido Norte-Sur, la unidad habría sido atacada a pedradas a unos 500 metros del lugar.
Pasajeras heridas
Como consecuencia de la agresión, dos pasajeras mayores de edad, ambas domiciliadas en la ciudad de Paraná, resultaron con lesiones de distinta consideración. La situación motivó la inmediata intervención del personal policial, que dio aviso a la central 911 Zona Sur y solicitó la presencia del servicio de emergencias.
Minutos después, alrededor de las 20:30, arribó al lugar una unidad sanitaria del sistema 107. Los profesionales asistieron a las mujeres en el lugar, constatando lesiones que, en principio, no revestían gravedad. No obstante, ambas decidieron no ser trasladadas a un nosocomio de la capital santafesina, optando por continuar viaje y atenderse por sus propios medios en su localidad de origen.
Ataques reiterados
Concluida la asistencia, el colectivo retomó su recorrido cerca de las 20:40, mientras que el personal actuante se dirigió posteriormente a la dependencia correspondiente —Comisaría Sub 2ª— para labrar las actuaciones de rigor.
El hecho se inscribe en una modalidad delictiva que, si bien no es nueva, mantiene en alerta a autoridades y empresas de transporte: ataques a vehículos en circulación mediante el lanzamiento de objetos contundentes, con potencial riesgo para pasajeros y conductores.