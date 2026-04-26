Un adolescente de 16 años fue detenido en la provincia de Córdoba, acusado de protagonizar una serie de robos en viviendas. El caso tomó notoriedad luego de que su propia madre facilitara el accionar policial y permitiera su aprehensión en el domicilio familiar.
Córdoba: buscaban a un adolescente por robos y su madre lo entregó a la Policía
El joven de 16 años estaba acusado de una seguidilla de robos en viviendas de Villa Allende. Fue identificado por cámaras y detenido sin resistencia tras la intervención de su madre.
El procedimiento se concretó en la localidad de Villa Allende, donde el joven era intensamente buscado por su presunta participación en múltiples hechos delictivos ocurridos en distintos barrios de la zona.
Investigación, cámaras y una seguidilla de robos
De acuerdo con la información difundida el adolescente fue identificado a partir del análisis de cámaras de seguridad, que resultaron clave para reconstruir los movimientos vinculados a los robos.
Las imágenes permitieron establecer que el joven regresaba a su vivienda luego de cometer los hechos, lo que orientó la investigación y derivó en el operativo policial.
Según trascendió, estaba involucrado en varios episodios recientes en casas tipo housing, especialmente en un sector de la ciudad donde se habían registrado denuncias reiteradas.
El menor contaba con antecedentes desde al menos 2025, con intervenciones por delitos contra la propiedad, como robos, hurtos y daños. Además, se lo vinculaba a otros hechos cometidos en los últimos meses, lo que reforzó la sospecha de una conducta reiterada.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron distintos elementos que habrían sido sustraídos, entre ellos una bicicleta, herramientas eléctricas y otros objetos personales.
Parte de estos bienes estarían relacionados con al menos tres robos recientes denunciados por vecinos de la zona.
El operativo se desarrolló en el barrio Las Polinesias, donde el joven residía. Allí, los agentes llegaron con una orden para concretar su detención, tras reunir pruebas suficientes en el marco de la investigación.
La intervención de la madre y la detención
Uno de los aspectos que marcó el caso fue la participación de la madre del adolescente.
Al advertir la presencia policial y conocer los motivos del procedimiento, la mujer autorizó el ingreso de los efectivos al domicilio, lo que facilitó la detención.
Según las fuentes, el joven intentó inicialmente refugiarse dentro de la vivienda, pero no opuso resistencia cuando fue finalmente aprehendido.
La intervención de su madre permitió evitar una situación de mayor tensión y agilizó el accionar de los agentes.
El adolescente fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia de menores. Las autoridades continúan investigando su posible vinculación con otros hechos delictivos registrados en la región.
El caso vuelve a poner en foco la problemática de la participación de menores en delitos contra la propiedad, así como el rol de las familias en contextos de conflicto con la ley penal.
También evidencia la importancia de las herramientas tecnológicas en las investigaciones, particularmente el uso de cámaras de vigilancia para identificar sospechosos y reconstruir secuencias de hechos.
En este contexto, la intervención de la madre aparece como un elemento central que permitió resolver el procedimiento sin incidentes, en una situación que, por sus características, generaba preocupación entre los vecinos afectados por los robos.