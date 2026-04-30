Operativo de rescate

Tres niños y un bebé internados tras intoxicación por monóxido de carbono en Mendoza

El hecho ocurrió en una vivienda del departamento de Las Heras y afectó a una familia completa, que debió recibir atención médica de urgencia tras presentar síntomas compatibles con una intoxicación. Las autoridades investigan las causas del episodio.