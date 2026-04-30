Siete personas, entre ellas tres niños y un bebé, debieron ser hospitalizadas tras un episodio de presunta intoxicación por monóxido de carbono en el barrio Amigorena, en la localidad mendocina de Las Heras. El hecho generó un operativo de emergencia luego de que se reportaran síntomas compatibles en un menor.
Tres niños y un bebé internados tras intoxicación por monóxido de carbono en Mendoza
El hecho ocurrió en una vivienda del departamento de Las Heras y afectó a una familia completa, que debió recibir atención médica de urgencia tras presentar síntomas compatibles con una intoxicación. Las autoridades investigan las causas del episodio.
La situación se conoció a partir de un llamado de alerta que activó la intervención policial y sanitaria en el domicilio.
Menores afectados
Según se informó, un hombre de 68 años relató que uno de los niños sufrió convulsiones, lo que motivó su traslado particular al hospital Notti, donde quedó internado para su evaluación.
En el lugar también fueron asistidos otros tres menores de 5, 6 y 9 años, junto a un bebé de seis meses y la madre de los niños, de 26 años. Todos fueron derivados para observación médica debido a la sospecha de intoxicación.
En tanto, el abuelo y otra persona de 31 años permanecieron bajo control sanitario preventivo.
Inspección en la vivienda
Personal de Ecogas inspeccionó la vivienda, de características precarias y con ambientes reducidos, y no detectó pérdidas en la instalación de gas. Sin embargo, se informó la presencia de un fuerte olor a combustible en el interior del domicilio.
Además, se constató la presencia de dos motocicletas de 150 cc en el lugar, mientras que la empresa distribuidora dispuso un corte preventivo del suministro externo de gas.
A su vez, se solicitó la intervención de Bomberos para continuar con las pericias correspondientes.
En el caso tomó intervención la Oficina Fiscal de Las Heras, que inició las actuaciones para determinar las causas del episodio y establecer el origen de la intoxicación.