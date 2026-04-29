Menos vacunación, más enfermedad

En las primeras 9 semanas del 2026, la cantidad de casos de tos convulsa aumentó un 147%

Mientras nación y provincias se acusan por responsabilidades que son complementarias, uno de cada tres menores en el país no completó el calendario. El impacto en la AUH, que debería exigir el cumplimiento de la prevención sanitaria para ser efectivo.