En el marco de la Semana de la Vacunación de las Américas, autoridades sanitarias del sur santafesino encendieron una señal de alerta por los bajos niveles de cobertura en la población y reforzaron el llamado a completar los esquemas. La campaña, impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se desarrolla cada año con el objetivo de visibilizar la importancia de la inmunización.
Vacunas: autoridades sanitarias del sur santafesino advierten por la baja cobertura
Desde el Ministerio de Salud señalaron que no hay rechazo a las vacunas, sino desinterés, y destacaron la importancia de acercar la vacunación a la comunidad.
“Lo que se busca es mejorar los porcentajes de vacunación y llegar a la mayor cantidad de población posible”, explicó el coordinador regional del Ministerio de Salud, Joaquín Sánchez de Bustamante.
En este marco, el funcionario aclaró que la baja cobertura no responde a un fenómeno antivacunas, sino a cuestiones más cotidianas. “No hay un movimiento antivacunas importante, sino una falta de interés. Muchas veces es por falta de tiempo o por la distancia a los centros de salud”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó una contradicción que se repite: cuando se organizan operativos especiales en territorio, la respuesta de la población es alta. Esto, según explicó, demuestra que el principal desafío es facilitar el acceso.
Bajo esa lógica, la estrategia sanitaria apunta a salir del esquema tradicional. “No esconderse en un centro de salud, sino ir al encuentro de las personas”, describió, en referencia a la instalación de puestos de vacunación en plazas, ferias y eventos comunitarios.
Durante esta semana, por ejemplo, se desarrollaron actividades en distintas localidades de la región, con stands informativos y dispositivos de vacunación que tuvieron buena concurrencia.
Campañas en escuelas
Uno de los ejes de este año es el trabajo con las infancias. A través del programa provincial Vax Team, se distribuyen álbumes de figuritas en las escuelas, donde cada vacuna aplicada permite completar la colección.
La propuesta se complementa con intervenciones educativas y obras teatrales que explican el rol de las vacunas mediante personajes y superhéroes.
“Los chicos entienden, se informan y muchas veces son ellos quienes llevan el mensaje a sus casas y piden vacunarse”, explicó el funcionario.
Además, se prevén instancias de vacunación dentro de las instituciones educativas, en coordinación con el sistema de salud y el Ministerio de Educación.
Antigripal: demoras y normalización
En relación a la campaña antigripal, Sánchez de Bustamante confirmó que hubo inconvenientes en la provisión de dosis por parte de Nación, lo que generó una interrupción en el ritmo de vacunación.
“Se había iniciado la campaña con tiempo, pero después dejamos de recibir vacunas y eso discontinuó la posibilidad de vacunar”, detalló.
No obstante, en los últimos días la situación comenzó a regularizarse. Actualmente, las dosis ya están disponibles y en proceso de distribución en hospitales y centros de salud.
“Hoy tenemos cobertura completa tanto para niños como para adultos”, aseguró.
Preocupación por el faltante de HPV
El principal punto crítico dentro del calendario es la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (HPV), que no está llegando desde el año pasado.
“Es una situación preocupante en el mediano y largo plazo”, advirtió el coordinador, al tratarse de una herramienta clave para la prevención de enfermedades.
Ante esta ausencia, la provincia refuerza otras estrategias de detección, como los test de laboratorio y controles ginecológicos.
El objetivo: prevenir el regreso de enfermedades
Desde Salud remarcaron que sostener altos niveles de vacunación no solo protege a nivel individual, sino también colectivo.
“Si no mejoramos la cobertura, pueden reaparecer enfermedades que creíamos controladas”, alertó.
Por eso, el mensaje central de esta semana apunta a la responsabilidad social: la decisión de vacunarse impacta en toda la comunidad.
Un llamado concreto a la acción
Finalmente, el funcionario insistió en la importancia de consultar el estado del calendario de vacunación. A través del sistema provincial, cualquier persona puede saber qué dosis le faltan, incluso sin contar con el carnet físico.
“Acérquense, pregunten qué vacuna les falta y vacúnense. Son seguras, bien toleradas y fundamentales para la salud”, concluyó.