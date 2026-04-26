El descenso de la temperatura suele coincidir con un aumento en la circulación de virus como los responsables de la gripe, resfríos y otras infecciones respiratorias. En este contexto, fortalecer el sistema inmunológico se vuelve fundamental.
Claves para cuidarse con la llegada del frío y prevenir enfermedades
Con simples hábitos diarios es posible reducir el riesgo de infecciones respiratorias y fortalecer el sistema inmunológico durante el otoño e invierno.
Una alimentación equilibrada es el primer paso. Incorporar frutas y verduras ricas en vitaminas —especialmente vitamina C y D— ayuda a mejorar las defensas. También es importante mantener una adecuada hidratación, incluso cuando la sensación de sed disminuye con el frío.
El descanso cumple un rol clave: dormir entre siete y ocho horas favorece el buen funcionamiento del sistema inmunológico. A esto se suma la actividad física regular, que puede adaptarse a espacios cerrados si las condiciones climáticas no permiten ejercitar al aire libre.
Otro aspecto relevante es la vacunación. Las dosis contra la gripe y otras enfermedades respiratorias son una herramienta preventiva fundamental, especialmente para los grupos de riesgo. Consultar con un profesional de salud permite conocer cuáles son las vacunas recomendadas en cada caso.
Cuidados cotidianos para prevenir contagios
Durante los meses más fríos, las personas tienden a permanecer más tiempo en ambientes cerrados, lo que facilita la transmisión de virus. Por eso, una de las recomendaciones principales es ventilar los espacios diariamente, aunque la temperatura exterior sea baja.
La higiene de manos sigue siendo una medida simple y eficaz. Lavarse con agua y jabón varias veces al día, o utilizar alcohol en gel, reduce significativamente el riesgo de contagio. También se aconseja evitar tocarse la cara, especialmente ojos, nariz y boca.
Al toser o estornudar, es importante cubrirse con el pliegue del codo o con un pañuelo descartable, que debe desecharse inmediatamente. Estas prácticas ayudan a disminuir la propagación de microorganismos en el entorno.
En caso de presentar síntomas como fiebre, tos persistente, dolor de garganta o dificultad para respirar, se recomienda evitar el contacto con otras personas y consultar a un profesional de salud. La detección temprana permite un tratamiento adecuado y reduce la transmisión.
Abrigo adecuado y cambios de temperatura
El abrigo cumple un rol central en esta época del año. Utilizar varias capas de ropa permite adaptarse mejor a los cambios de temperatura entre el exterior y los ambientes calefaccionados. Las zonas más sensibles al frío, como manos, pies, cabeza y cuello, deben protegerse especialmente.
Sin embargo, también es importante evitar el exceso de calefacción en interiores, ya que los ambientes muy secos pueden afectar las vías respiratorias. Mantener una temperatura moderada y, si es posible, usar humidificadores o colocar recipientes con agua cerca de las fuentes de calor puede ayudar a equilibrar el ambiente.
Los cambios bruscos de temperatura son otro factor a tener en cuenta. Pasar de un ambiente muy cálido a uno frío sin protección puede favorecer la aparición de molestias respiratorias o contracturas musculares.
Atención especial a los grupos de riesgo
Niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas requieren cuidados adicionales durante el invierno. En estos casos, es fundamental cumplir con los controles médicos, mantener los esquemas de vacunación al día y prestar atención a cualquier síntoma.
En los adultos mayores, el frío puede agravar enfermedades preexistentes, mientras que en los niños aumenta la incidencia de infecciones respiratorias. Por eso, la prevención y el seguimiento son claves para evitar complicaciones.