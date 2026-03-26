Salud y tecnología

Dietas por Inteligencia Artificial: la advertencia de una nutricionista sobre los riesgos para adolescentes

La licenciada Lucía Montini explicó a Viví Mejor por qué los planes rígidos generados por algoritmos ignoran la individualidad biológica y emocional. El riesgo de carencias físicas y el impacto psicológico de delegar la salud en una herramienta digital.