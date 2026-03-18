Aceite de oliva extra virgen: el aliado natural para proteger el cerebro y la memoria
Un estudio internacional reveló que el consumo habitual de este "oro líquido" mejora la función cerebral y diversifica la microbiota intestinal en adultos. Las claves de un descubrimiento que une la cocina con la neurociencia.
“Aceite de oliva extra virgen artesanal, marca Olivos Andinos”
El aceite de oliva extra virgen ha sido, durante siglos, el pilar de la dieta mediterránea. Sin embargo, una reciente investigación liderada por la Universitat Rovira i Virgili (URV) y el Instituto Pere Virgili ha arrojado luz sobre un beneficio hasta ahora poco explorado: su capacidad para actuar como un protector directo de nuestra agudeza mental a través del sistema digestivo.
El estudio, que analizó a más de 650 adultos durante dos años, demostró que quienes incorporan este aceite de forma habitual presentan mejores resultados en pruebas de memoria y atención. La clave, según los científicos, no reside solo en las grasas saludables, sino en una conexión inesperada entre el intestino y el cerebro.
El aceite de oliva se presentaba como “extra virgen” y se comercializaba en distintas provincias
La microbiota: el puente hacia la salud mental
Uno de los hallazgos más sorprendentes del equipo internacional es que el consumo de aceite de oliva extra virgen promueve una microbiota intestinal más diversa. Los investigadores identificaron que ciertas bacterias beneficiosas florecen con este tipo de grasa, enviando señales químicas que protegen las neuronas del deterioro asociado a la edad.
A diferencia de los aceites refinados, que atraviesan procesos industriales donde pierden sus propiedades, el extra virgen conserva intactos sus polifenoles y antioxidantes. Estos compuestos actúan como antiinflamatorios naturales, reduciendo el estrés oxidativo en el sistema nervioso y ayudando a prevenir enfermedades neurodegenerativas como la demencia.
¿Cómo incorporarlo para obtener beneficios reales?
Para que el impacto en la salud sea efectivo, los expertos subrayan la importancia de la calidad. El aceite debe ser "extra virgen", obtenido únicamente por métodos mecánicos en frío. En cuanto a la cantidad, las recomendaciones oscilan entre una y cuatro cucharadas diarias, preferentemente reemplazando otras grasas menos saludables como la manteca o los aceites vegetales procesados.
Este descubrimiento refuerza la idea de que "somos lo que comemos" no es solo un refrán, sino una realidad biológica. Al elegir el aceite de oliva extra virgen como principal fuente de grasa, no solo estamos cuidando nuestro corazón y nuestras arterias, sino que estamos invirtiendo en la reserva cognitiva necesaria para llegar a la madurez con una mente lúcida y funcional.
En un contexto donde los casos de deterioro cognitivo van en aumento, esta estrategia nutricional se presenta como una herramienta sencilla, accesible y sumamente placentera de implementar en cada comida.
Dos marcas de aceite de oliva que no contaban con la autorización sanitaria
La importancia del proceso: Virgen Extra vs. Refinado
No todos los aceites de oliva ofrecen el mismo escudo protector, y la ciencia es tajante en este punto: el beneficio reside exclusivamente en la versión Extra Virgen. Al ser un "jugo de fruta" obtenido únicamente por procedimientos mecánicos y en frío, conserva intactos más de 20 tipos de polifenoles y altas dosis de vitamina E.
En contraste, los aceites de oliva refinados atraviesan procesos químicos y térmicos que eliminan gran parte de estos compuestos bioactivos.
Según los investigadores, mientras que el aceite extra virgen potencia la agudeza mental y la riqueza de la flora intestinal, las versiones procesadas no muestran los mismos resultados cognitivos, lo que convierte a la elección de la etiqueta en un factor determinante para quienes buscan un impacto real en su salud a largo plazo.