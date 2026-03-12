Salud renal

Uno de cada ocho adultos en Argentina tiene daño en los riñones y muchos no lo saben

La enfermedad renal suele avanzar sin síntomas hasta etapas tardías. Una profesional advirtió que los chequeos anuales y el control de factores de riesgo como diabetes e hipertensión son claves para detectarla a tiempo y evitar complicaciones graves.