Prevención

Usar anteojos de sol todos los días reduce el riesgo de enfermedades oculares

Especialistas en salud ocular recomiendan incorporar el uso de anteojos de sol como hábito cotidiano, ya que la exposición prolongada a la radiación ultravioleta puede generar daños acumulativos en la vista y aumentar el riesgo de patologías a largo plazo.