Salud

Diabetes gestacional: la importancia de los controles para un embarazo seguro

No suele presentar síntomas, por lo que el seguimiento médico es la única forma de detectarla. La Dra. Luciana Peirano (MP 7403) explicó cuáles son los riesgos, cómo se trata y por qué la prevención comienza incluso antes de la concepción.